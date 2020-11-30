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Экономика

Более двух миллиардов рублей взыскали за год с российских коррупционеров

08.12.2020 08:39|ПсковКомментариев: 4

Более 2 миллиардов рублей удалось возместить по коррупционным преступлениям в 2020 году, рассказал глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.

9 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства-члены ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

«В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 миллиарда рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей», - отметил глава СК РФ.

По словам Бастрыкина, с 2011 года по настоящее время государству и потерпевшим от коррупционных преступлений гражданам было возмещено почти 34 миллиарда рублей.

Теги: #скр #коррупция #имущество
Источник: Псковская Лента Новостей
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