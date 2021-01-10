Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новый год еда без хлопот
Знак качества фабрики обуви Nordman
Последний скорый
История развития, качества и новых технологий
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Экономика 10.01.2021 14:411 Псковский губернатор назвал число спасенных от закрытия предприятий 12.01.2021 13:041 Почти миллиард рублей сэкономили заказчики в Псковской области на госзакупках 12.01.2021 09:100 Названы лучшие способы инвестировать в условиях коронавируса 12.01.2021 08:470 Минсельхоз проконтролирует работу производителей социально значимых продуктов 11.01.2021 19:000 В Псковской области вступил в силу закон об инвестиционном вычете по налогу на прибыль организаций 11.01.2021 17:150 Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» действуют в «Империале» до конца января
 
 
 
Самое популярное 09.01.2021 01:3620 Главврачу Псковской городской поликлиники вынесено дисциплинарное взыскание из-за очередей 11.01.2021 10:426 Трескучие морозы придут в Псковскую область под Старый Новый год 09.01.2021 10:350 В Псковской области похолодает до -19 градусов 10.01.2021 11:507 239 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки, один человек скончался 11.01.2021 00:081 Число заболевших коронавирусом в Псковской области превысило 26 тысяч
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Почти миллиард рублей сэкономили заказчики в Псковской области на госзакупках

12.01.2021 13:04|ПсковКомментариев: 1

Экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок в 2020 году в Псковской области составила свыше 930 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, при этом около 700 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, проведенных областным комитетом по закупкам.

Всего в секторе государственных закупок провели 6885 результативных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов порядка 17 млрд рублей, по итогам которых заключили контракты на общую сумму около 16,4 млрд рублей.

Основным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) стал электронный аукцион. Этим способом реализовали 97,8% всех закупок в количественном выражении и 90,7% - в ценовом. 

Теги: #бюджет #закупки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы возвращение очного формата обучения псковских школьников?
В опросе приняло участие 125 человек
12.01.2021, 13:400 Мишустин призвал следить за ситуацией с COVID-19 после праздников 12.01.2021, 13:390 Лабрадор Шок нашел марихуану в автомобиле в Печорском районе 12.01.2021, 13:200 Электросирены разбудят великолучан в канун Старого Нового года 12.01.2021, 13:192 Упавшему на скользкой набережной в Пскове Дмитрию Месхиеву диагностировали перелом
12.01.2021, 13:110 ДТП на перегоне Сердце – Великие Луки не повлияло на график движения поездов 12.01.2021, 13:041 Почти миллиард рублей сэкономили заказчики в Псковской области на госзакупках 12.01.2021, 13:000 Самая яркая комета 2021 года приближается к Земле 12.01.2021, 12:500 Водитель «Ауди» уцелел после столкновения с поездом в Великолукском районе
12.01.2021, 12:360 Калининградская компания займется санавиацией в Псковской области 12.01.2021, 12:320 В Великих Луках подростку сломали челюсть 12.01.2021, 12:150 Более 4000 думающих о пенсии псковичей получили секретный код 12.01.2021, 12:090 Сенатор Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей 13 января
12.01.2021, 11:570 Бесплатную психологическую помощь оказывают онкопациентам в Пскове 12.01.2021, 11:532 В Псковской области подписано соглашение о минимальной зарплате на 2021 год 12.01.2021, 11:474 Почти 300 псковских ветеранов получили новогодние продуктовые наборы 12.01.2021, 11:340 Александр Братчиков поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
12.01.2021, 11:300 Сторож-вор оставлял псковичей без велосипедов 12.01.2021, 11:230 В псковской Росгвардии начался зимний период обучения 12.01.2021, 11:151 В России у женщины выявили 18 мутаций коронавируса 12.01.2021, 11:130 До конца лета в рамках нацпроекта обновят три участка дороги Порхов – Успенье
12.01.2021, 11:100 Дети замерзают в Новоржевской средней школе 12.01.2021, 11:071 Еще один человек скончался в Псковской области от коронавируса 12.01.2021, 11:000 Михаил Ведерников: Труд работников прокуратуры заслуживает благодарности и уважения 12.01.2021, 10:580 Псковские добровольцы 66 раз выезжали на тушение пожаров в 2020 году
12.01.2021, 10:461 Млечный Путь над храмами запечатлели в Гдовском районе 12.01.2021, 10:410 Псковская Росгвардия проводит отбор кандидатов для поступления в военные вузы 12.01.2021, 10:400 Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией 12.01.2021, 10:350 Прокуратура добилась ремонта козырьков подъездов дома в Бежаницах
12.01.2021, 10:280 Восемь очагов коронавируса остаются активными в Псковской области 12.01.2021, 10:220 Около 180 нарушителей границы задержали в Псковской области на новогодних праздниках 12.01.2021, 10:091 Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства 12.01.2021, 10:000 Более 30 тысяч нарушений федерального законодательства выявили за год прокуроры Псковской области
12.01.2021, 09:510 Двух нетрезвых водителей остановили полицейские в Пскове 12.01.2021, 09:500 Иван Грибов: Сотрудники прокуратуры непримиримо борются с нарушениями закона 12.01.2021, 09:332 Александр Котов: Прокуратура является одним из ключевых звеньев государственной системы 12.01.2021, 09:280 В Красногородском районе начался отстрел волков. ФОТО. 18+
12.01.2021, 09:260 Гараж и автомобиль сгорели в Гдовском районе 12.01.2021, 09:150 Мнимые банковские служащие обманули трех жителей Псковской области 12.01.2021, 09:100 Названы лучшие способы инвестировать в условиях коронавируса 12.01.2021, 08:580 В Совфеде предлагают наказывать за «трэш-стримы»
12.01.2021, 08:470 Минсельхоз проконтролирует работу производителей социально значимых продуктов 12.01.2021, 08:380 США пригласили Россию на инаугурацию Байдена 12.01.2021, 08:260 74% россиян планируют сменить работу в 2021 году 12.01.2021, 08:140 Врач рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям
12.01.2021, 08:010 В Госдуму внесут законопроект о дополнительной индексации пенсий россиян 12.01.2021, 07:410 Гидрометцентр: Северо-Запад «посинеет» от холода 12.01.2021, 07:280 Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником 12.01.2021, 07:190 Минстрой представил законопроект о типовом строительстве
12.01.2021, 06:596 За сутки коронавирусом в Псковской области заразились 245 человек 11.01.2021, 23:000 Светлана Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию 11.01.2021, 22:370 Рэпер-африканец из Острова вышел в финал музыкального конкурса 11.01.2021, 22:190 ВОЗ оценила опасность японского штамма COVID-19
11.01.2021, 21:450 Музей «Родное прошлое» появится в великолукском центре специального образования 11.01.2021, 21:271 Юлия Пересильд: Сколько же интереснейших людей на Псковской земле 11.01.2021, 21:040 Девять человек погибли при пожарах в Псковской области на новогодних выходных 11.01.2021, 20:462 Великолукские полицейские поймали автора резонансного пранк-видео
11.01.2021, 20:200 Свежий выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском…» посвящен приезду Пущина к ссыльному Пушкину 11.01.2021, 20:000 Семен Серзин ставит в Псковском драмтеатре спектакль «Свидетельские показания» 11.01.2021, 19:465 В ледяном плену: почему Псков превратился в каток 11.01.2021, 19:369 Перцовый баллончик в пушкиногорской школе распылил девятиклассник
11.01.2021, 19:270 Коллективу псковской «Детской деревни — SOS» вручили почетную грамоту губернатора 11.01.2021, 19:000 В Псковской области вступил в силу закон об инвестиционном вычете по налогу на прибыль организаций 11.01.2021, 18:310 Реплика Донецкого: Прожить на 11 653 рубля 11.01.2021, 18:240 1,5 км линии освещения появится в деревне Ершово в Псковском районе
11.01.2021, 18:211 Администрация Псковской области, организации профсоюзов и объединения работодателей подписали региональное соглашение 11.01.2021, 18:120 Депутаты ответят на вопросы псковичей в рамках январских приемов 11.01.2021, 18:070 Худощавого прихрамывающего псковича разыскивают полицейские 11.01.2021, 17:541 Незаконный ввоз более 10 тонн груш пресекли пограничники в Себежском районе
11.01.2021, 17:456 Псковичей приглашают на городские катки 11.01.2021, 17:390 Мужчина замаскировал убийство под безвестное исчезновение в Великолукском районе 11.01.2021, 17:370 В Дедовичах разберут 8 километров железной дороги 11.01.2021, 17:220 С начала года жители Псковской области будут больше платить за капремонт
11.01.2021, 17:150 Скидки на продукцию «Прасковьи Молочковой» действуют в «Империале» до конца января 11.01.2021, 17:110 Лекция о святынях храма Рождества Иоанна Предтечи состоится 11 января 11.01.2021, 17:037 Александр Братчиков призвал подрядчиков привести пешеходные зоны Пскова в порядок 11.01.2021, 17:001 Псковские тепловые сети устранили утечку на улице Стахановской
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.