Экономика

Почти миллиард рублей сэкономили заказчики в Псковской области на госзакупках

Экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок в 2020 году в Псковской области составила свыше 930 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, при этом около 700 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, проведенных областным комитетом по закупкам.

Всего в секторе государственных закупок провели 6885 результативных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов порядка 17 млрд рублей, по итогам которых заключили контракты на общую сумму около 16,4 млрд рублей.

Основным способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) стал электронный аукцион. Этим способом реализовали 97,8% всех закупок в количественном выражении и 90,7% - в ценовом.