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Экономика

Аркадий Мурылев поддержал закон, упрощающий доступ инвесторов к господдержке

27.01.2021 17:46|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев положительно оценил законодательную инициативу, упрощающую доступ потенциальных инвесторов к господдержке. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона рассматривался сегодня, 27 января, на заседании парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что предлагается внести изменения в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области», которые позволят улучшить и оптимизировать инвестдеятельность в регионе. В частности, Совет по инвестициям в Псковской области и инвестиционная комиссия администрации региона будут объединены в один коллегиальный орган.

В документе снижается порог объема планируемых инвестиций по проекту с 100 млн рублей до 50 млн рублей для инвесторов, намеренных заключить инвестиционное соглашение с администрацией области. При этом исключается понятие «стратегический инвестиционный проект».

«Мы неоднократно на совете при бизнес-уполномоченном обсуждали вопрос о взаимодействии бизнеса и органов власти, а также критерии отбора инвестпроектов для получения государственного сопровождения. Часто при встречах с предпринимателями приходилось слышать укор в адрес власти, что слишком много создано различных органов, и не всегда понятно, к кому из них можно обратиться. С приходом в Агентство инвестиционного развития нового руководителя Вячеслава Федюнина проведена комплексная работа. Вместе с изменениями, которые сейчас предлагаются в законопроекте, создадут благоприятные условия для развития бизнеса, который сможет получать господдержку в режиме "одного окна"», - высказался в поддержку проекта закона Аркадий Мурылев.

При этом он не смог назвать, кто конкретно высказывал недовольство текущим положением дел в инвестиционной политике региона. Аркадий Мурылев подчеркнул, что у него есть целая папка с такими обращениями, но разглашать названия компаний он не будет, поскольку это коммерческая тайна. Он также добавил, что ему известны факты, когда некоторые инвесторы не обращались за господдержкой, потому что их инвестпроекты были менее 100 млн рублей.

В поддержку проекта высказался и председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов. Он отметил, что уменьшение входного ценза для инвестпроектов со 100 млн до 50 млн рублей - большой плюс, так же как и сопровождение инвестпроектов в режиме одного окна. 

Теги: #псковское областное собрание #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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