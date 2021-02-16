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Экономика

Глава Центробанка заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке

19.02.2021 07:38|ПсковКомментариев: 0

Снижение ставок по кредитам на жилье против рыночных тенденций может привести к возникновению риска пузыря, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке», - цитирует ее РИА Новости.

Глава Центробанка напомнила, что в прошлом году ставка по ипотеке снижалась благодаря общему снижению ставок на рынке и антикризисной льготной ипотеке, которая сейчас уже провоцирует рост цен на жилье.

«Для заемщиков во многих регионах низкая ставка уже перекрыта выросшей ценой квартиры. Поэтому доступность ипотеки нужно обеспечивать более адресными мерами: поддержкой заемщиков в регионах, молодых семей», - добавила она.

Правительство весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку - в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 трлн рублей.

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость - сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что повышение цен к январю уже «съело» весь эффект от снижения ставки.

Теги: #Центробанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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