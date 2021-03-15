Экономика

«Титан-Полимер» готов обучать специалистов без опыта - Герман Петрушко

Псковский завод «Титан-Полимер» готов обучать специалистов без опыта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«У нас человек пять, которых мы приняли, повысили свою квалификацию, перейдя с третьего разряда на четвертый. Мы не витаем в облаках, мы прекрасно понимаем, что на нашей площадке должны работать псковичи, и работаем со всеми слоями общества, с выпускниками университета, обучаем их в дальнейшем. В том числе, учим работать на действующем оборудовании», - подчеркнул Герман Петрушков.

По его словам, на начальном этапе планировалось направить сотрудников на обучение в Италию и Германию, поскольку основная часть оборудования привезена оттуда. «Но из-за пандемии, в связи с закрытием границ, приходится перестраивать планы. При этом мы понимаем, что способны обучить сотрудников и на своей площадке», - добавил Герман Петрушко.

Сейчас на заводе работают 106 человек. Основная масса - 85% - жители псковского региона. Также есть сотрудники, прибывшие с Белоруссии, Украины из Курска и Омска.