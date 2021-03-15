Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
электронные решения для бизнеса
Хозяйки Железной дороги
Где заказать дом мечты?
«Деревня Соловьи» - наше качество
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Экономика 15.03.2021 10:001 Злая доля 16.03.2021 19:530 Почти 6 млрд рублей уже инвестировано в строительство завода «Титан-Полимер» 16.03.2021 19:340 Антон Яковлев рассказал о планах по развитию ОЭЗ «Моглино» 16.03.2021 19:030 Около 40 компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с «Титан-Полимером» 16.03.2021 18:270 Герман Петрушко: Более 12 предприятий могут заниматься переработкой продукции «Титан-Полимера» 16.03.2021 18:090 45% жителей Северо-Запада предпочитают копить деньги на крупные покупки
 
 
 
Самое популярное 15.03.2021 11:023 «Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей 13.03.2021 16:520 Известный музыкант побывал в Пскове и посвятил городу нецензурные стихи 15.03.2021 13:221 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки 13.03.2021 22:561 Умер врач-хирург Опочецкой больницы Гарун Зирбуев 14.03.2021 15:160 Николай Валуев порыбачил на Чудском озере и похвастался уловом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

«Титан-Полимер» готов обучать специалистов без опыта - Герман Петрушко

16.03.2021 20:39|ПсковКомментариев: 0

Псковский завод «Титан-Полимер» готов обучать специалистов без опыта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции генеральный директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. 

«У нас человек пять, которых мы приняли, повысили свою квалификацию, перейдя с третьего разряда на четвертый. Мы не витаем в облаках, мы прекрасно понимаем, что на нашей площадке должны работать псковичи, и работаем со всеми слоями общества, с выпускниками университета, обучаем их в дальнейшем. В том числе, учим работать на действующем оборудовании», - подчеркнул Герман Петрушков. 

По его словам, на начальном этапе планировалось направить сотрудников на обучение в Италию и Германию, поскольку основная часть оборудования привезена оттуда. «Но из-за пандемии, в связи с закрытием границ, приходится перестраивать планы. При этом мы понимаем, что способны обучить сотрудников и на своей площадке», - добавил Герман Петрушко. 

Сейчас на заводе работают 106 человек. Основная масса - 85% - жители псковского региона. Также есть сотрудники, прибывшие с Белоруссии, Украины из Курска и Омска.

Теги: #работа #обучение #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?
В опросе приняло участие 125 человек
16.03.2021, 20:390 «Титан-Полимер» готов обучать специалистов без опыта - Герман Петрушко 16.03.2021, 20:330 Стала известна судьба оказавшегося под угрозой срыва матча сборной России 16.03.2021, 20:300 Олег Брячак прокомментировал принятие поправок в закон о въезде и выезде из России 16.03.2021, 20:151 Минстрой: спрос на жилье в регионах России превысил предложение
16.03.2021, 20:140 В Пушкиногорском районе установлены 33 новых евроконтейнера 16.03.2021, 20:060 Псковский филиал Академии ФСИН приглашает на день открытых дверей 16.03.2021, 20:010 Михаил Ведерников поблагодарил псковича за спасение детей, провалившихся под лед 16.03.2021, 19:530 Почти 6 млрд рублей уже инвестировано в строительство завода «Титан-Полимер»
16.03.2021, 19:491 Как привлечь внимание молодежи к теме выборов, рассказал Игорь Сопов на круглом столе в Крыму 16.03.2021, 19:370 Мероприятия к 800-летию Александра Невского в Псковской области обсудил оргкомитет при Минкульте 16.03.2021, 19:340 Антон Яковлев рассказал о планах по развитию ОЭЗ «Моглино» 16.03.2021, 19:300 «Мастера хорового пения» открыли череду ярких проектов Фестиваля русской музыки в Пскове
16.03.2021, 19:250 В Пскове 8 объектов городской среды планируют сдать в эксплуатацию в этом году 16.03.2021, 19:160 Клуб «Тропы» приглашает псковичей на встречу с легендарным путешественником 16.03.2021, 19:100 Tele2 увеличила на 58% число базовых станций с поддержкой 4G в Псковской области 16.03.2021, 19:030 Около 40 компаний выразили заинтересованность в сотрудничестве с «Титан-Полимером»
16.03.2021, 18:560 В Пскове ищут таланты для создания музыкального сборника 16.03.2021, 18:480 Псковский театр драмы добавил в апрельскую афишу восемь спектаклей 16.03.2021, 18:350 Лекция блогера ПЛН Александр Донецкого пройдет в Пскове 19 марта 16.03.2021, 18:270 Герман Петрушко: Более 12 предприятий могут заниматься переработкой продукции «Титан-Полимера»
16.03.2021, 18:230 В 20 раз больше снега вывезли из Пскова по сравнению с прошлым годом 16.03.2021, 18:120 В Пскове проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте 16.03.2021, 18:090 45% жителей Северо-Запада предпочитают копить деньги на крупные покупки 16.03.2021, 18:020 11-летний ребенок пропал в Великих Луках
16.03.2021, 18:010 Роскомнадзор не исключил блокировки Twitter через месяц 16.03.2021, 17:550 Телемост связал российскую молодежь в преддверии годовщины присоединения Крыма 16.03.2021, 17:530 Серьезных осложнений после вакцинации от COVID-19 в Псковской области не отмечено 16.03.2021, 17:450 «Избрание красного коня» и другие картины партийной жизни
16.03.2021, 17:350 Водитель «Хендая» пострадала в ДТП на Инженерной в Пскове. ФОТО 16.03.2021, 17:210 ПЛН и «Эхо Москвы» в Пскове стали самыми цитируемыми СМИ в регионе в 2020 году 16.03.2021, 17:130 Псковичам предлагают поступить в военные вузы 16.03.2021, 17:050 10 единиц гражданского оружия изъяли в Псковской области за неделю
16.03.2021, 17:030 Два автомобиля столкнулись в Пскове на Инженерной. ФОТО 16.03.2021, 16:530 Неделя детской и юношеской книги пройдет в библиотеках Пскова 16.03.2021, 16:470 Псковича отправили в колонию на 4,5 года за кражу и избиение 16.03.2021, 16:470 Более 750 продуктовых наборов передали волонтеры псковским медикам
16.03.2021, 16:380 Премьеру спектакля «Смерть Тарелкина» в Псковском драмтеатре перенесли на май 16.03.2021, 16:270 «Единая Россия» выступила против убийства бездомных животных 16.03.2021, 16:230 Владимир Путин назначил председателей трех судов в Псковской области 16.03.2021, 16:200 Реконструкцией котельной бывшего завода «Элтерм» занялись в Пскове
16.03.2021, 16:150 ОЭЗ «Моглино» работает с 17 резидентами  16.03.2021, 16:060 Аналитика МТС: смартфоны набирают вес 16.03.2021, 15:580 Борис Елкин назвал причину задержек авиарейсов 16.03.2021, 15:530 Около половины псковских организаций не получили прибыль в прошлом году
16.03.2021, 15:400 Военнослужащий получил условный срок за грабеж в Палкино 16.03.2021, 15:380 Андрей Михеев: В Псковской области остается внутрирегиональная конкуренция за инвесторов 16.03.2021, 15:320 Александр Козловский о «ПолитСтартапе», праймериз и итогах визита Николая Валуева 16.03.2021, 15:320 Пскович спас провалившихся под лед на реке Великой детей
16.03.2021, 15:250 «Эхономика» с главным инженером ПТС Андреем Лебедевым. ВИДЕО 16.03.2021, 15:200 Андрей Михеев с надеждой смотрит на перспективы улучшения инвестклимата в Псковской области 16.03.2021, 15:100 Александр Нестерук стал «жертвой раннего бронирования» 16.03.2021, 15:080 Уникальный командно-наблюдательный пункт Псковского укрепрайона: что мы нашли внутри
16.03.2021, 15:010 Началась видеотрансляция пресс-конференции об инвестактивности в Псковской области 16.03.2021, 15:000 В Новоржеве осмотрели площадку под строительство ФОКОТа 16.03.2021, 15:000 В Псковской области в этом сезоне не отмечено ни одного случая гриппа 16.03.2021, 14:500 Великолучанина на 6,5 лет отправили в колонию за поножовщину
16.03.2021, 14:420 Физический износ теплосетей в Пскове составляет порядка 50% 16.03.2021, 14:360 Водитель пострадал в ДТП после неудачного обгона на трассе Псков - Гдов. ФОТО 16.03.2021, 14:240 Сеть магазинов в Псковской области присоединилась к программе «СберСпасибо» 16.03.2021, 14:180 В Псковском районе проводят проверку по факту наезда автомобиля на ребенка-инвалида
16.03.2021, 14:120 Александр Нестерук: Говорить о снятии ограничений в Псковской области пока не приходится 16.03.2021, 14:120 Предоставлять друг другу бюджетные кредиты смогут муниципалитеты Псковской области 16.03.2021, 14:020 Сезон активности клещей в Псковской области начнется после 20 марта 16.03.2021, 14:011 Мост между деревнями Туховик и Филатова Гора решили не восстанавливать
16.03.2021, 13:540 Главный инженер «Псковских теплосетей»: Предприятие достойно преодолело морозы 16.03.2021, 13:500 Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» выступят в Пскове 14 апреля 16.03.2021, 13:440 Возможности расширения льгот по транспортному налогу обсуждают в областном Собрании 16.03.2021, 13:320 Автолюбителей в Великих Луках наказали за дрифт на замерзшем пруду
16.03.2021, 13:210 В гидрометцентре рассказали об осадках в Псковской области 16.03.2021, 13:160 Пожилой великолучанин сбыл фальшивые 100-долларовые купюры 16.03.2021, 13:100 Молодые пожарные готовятся к ликвидации палов травы в Псковской области 16.03.2021, 13:060 В Псковской области не зафиксировано случаев британского штамма коронавируса
16.03.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Лебедевым 16.03.2021, 12:550 Псковский губернатор наградил сотрудников МЧС за помощь в устранении последствий непогоды 16.03.2021, 12:440 Кражу «железного коня» раскрыли полицейские в Новоржеве 16.03.2021, 12:431 Фотофакт: Бобры-деревопереработчики атакуют Финский парк
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.