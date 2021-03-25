Экономика

Прокуратура взяла на контроль дело взяточников из псковского Госавтонадзора

Прокурор города Пскова признал законным и обоснованным постановление следователя следственного отдела по городу Псков СУ СК России по Псковской области о возбуждении уголовного дела по факту получения должностными лицами взятки в значительном размере.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в ходе проверки установлено, что 14 января 2021 года начальник и государственный инспектор территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области, действуя в интересах индивидуального предпринимателя, осуществлявшего грузоперевозку, получил от него взятку в размере 30 000 рублей с целью неосуществления надлежащего административного расследования по совершенному им административному правонарушению. Гражданин ранее нарушил правила движения тяжеловесного транспортного средства, за что ему грозил крупный штраф.

Санкция п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой города на контроль.