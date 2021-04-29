Экономика

В России упростят порядок получения налоговых вычетов

Россияне с 21 мая получат возможность оформлять имущественные и инвестиционные вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 20 апреля, пишет РИА Новости.

Теперь гражданам не придется заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Всю необходимую информацию налоговая получит от банков, которые смогут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке. Перечень участвующих в программе финансовых организаций будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.

Кроме того, сроки проверки права на вычеты и возврата средств сократятся более чем вдвое — с четырех до полутора месяцев. При наличии права на получение вычета, ФНС направит в личный кабинет предзаполненное заявление для его утверждения. Налогоплательщики смогут отследить процесс получения вычета — с момента подписания этого документа до возврата налога.