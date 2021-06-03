Экономика

«Сообразим на троих»: О пользе участия Псковской области в глобальных форумах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 3 июня.

Как обычно, постоянные соведущие передачи Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко вместе со слушателями обсуждали актуальные темы общественно-политической повестки.

Центральная тема для обсуждения — участие псковской делегации в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Не секрет, что мнения о целесообразности поездок региональных властей и представителей бизнеса на подобные мероприятия расходятся. Наряду с теми, кто считает это очень важным и необходимым условием развития региона, есть те, кто видит здесь исключительно пиар и полагает, что такие глобальные мероприятия не имеют никакого отношения к нашей жизни. Какая из точек зрения ближе вам? Рассчитываете ли вы на то, что заключенные в Петербурге соглашения сделают нашу жизнь лучше и позитивно отразятся на социально-экономическом развитии Псковской области?