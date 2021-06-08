Экономика

Отделение почты может появиться на территории ОЭЗ «Моглино»

Отделение почтовой связи может появиться на территории особой экономической зоны «Моглино». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, обэтом шла речь на рабочей встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова во вторник, 8 июня, с директором Макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» Дмитрием Серебренниковым. Главе региона была представлена новый региональный управляющий УФПС Псковской области АО «Почта России» Дарья Цилина

Участники рабочей встречи обсудили направления совместной работы, а также возможности для расширения взаимодействия. Михаил Ведерников подчеркнул, что управление федеральной почтовой связи по Псковской области является самым крупным почтово-логистическим оператором региона, обеспечивая обслуживание около 1 млн клиентов ежемесячно. «У нас в регионе 7 почтамтов, 320 городских и сельских отделений. Кроме того, объем налоговых поступлений в прошлом году составил 41 млн рублей, что, несмотря на комплекс противовирусных ограничений, больше, чем в нековидный год», — заметил губернатор.

Дмитрий Серебренников заметил, что потенциал развития Почты России, в части работы компании в регионе, значительный. К перспективным задачам нового руководства он отнес обеспечение финансовой стабильности отделения Почты России в Пскове и области. «Большой шаг нами сделан в 2020 году, — сообщил он. — Так, произошла замена 20% автопарка отделения. На 2021 год объемы инвестиционной программы остаются прежними». На встрече речь шла и о продолжении работы по реновации почтовых отделений. Дополнительный акцент Дмитрий Серебренников сделал на развитии электронных услуг Почты России. По мнению руководителя, Псковское отделение почты — в числе лидеров по внедрению линейки цифровых продуктов.

Директор Макрорегиона Северо-Запад «Почта России» проинформировал губернатора об успешном проведении в регионе пилотного проекта по безбумажной технологии вручения пенсии на дому. В дальнейшем эти наработки будут тиражированы и в других областях СЗФО.

Дарья Цилина, в свою очередь, заявила о готовности работать над решением актуальных вопросов регионального управления. «Моя главная задача, - сообщила она. — в том, чтобы услуги почтовой связи качественно, своевременно и на достойном уровне были представлены на всей территории региона».

Речь на встрече зашла и о планах по развитию сети почтовых отделений. Глава региона обратил внимание, что важно сохранять сельские отделения, учитывая большое число удаленных населенных пунктов в регионе. В этой связи Дмитрий Серебренников обратил внимание, что вопрос подбора кадров для сельских отделений в настоящее время стоит довольно остро. В первую очередь требуются операторы, почтальоны, начальники отделений. Глава региона пообещал оказать поддержку в том, чтобы информация была доведена до населения. Он попросил подготовить данные о вакансиях и квалификационных требованиях. Вместе с тем, губернатор обратил внимание, что уровень заработной платы должен быть достойным. Стороны также обсудили возможности открытия новых почтовых отделений в густонаселенных микрорайонах.

По предложению губернатора участники встречи рассмотрели возможность организации на территории особой экономической зоны «Моглино» отделения почтовой связи. В связи с этим руководство УФПС изучит вопрос включения в план развития открытия отделения на площадке ОЭЗ.

Глава региона призвал провести детализацию и совместно доработать проект плана мероприятий по реализации соглашения о взаимодействии, которое ранее было заключено между Администрацией Псковской области и ФГУП «Почта России». Дмитрий Серебренников заверил, что компания готова дополнить документ новыми направлениями совместной работы. Губернатор подчеркнул, что предложения в сфере совершенствования и развития почтовой связи будут проработаны профильными органами исполнительной власти.