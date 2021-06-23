Экономика

Требования по подтверждению безопасности игрушек просят снизить в России

Российские производители игрушек попросили снизить для них требования по подтверждению безопасности продукции. Это следует из письма Ассоциации предприятий индустрии детских товаров в Минпромторг, сообщает газета «Известия».

С 1 июля страны — участницы ЕАЭС проводят эксперимент — пробуют новые правила продажи товаров, которые люди покупают у иностранных онлайн-продавцов.

По идее, в страны союза, в том числе в Россию, теперь должны поступать товары,безопасность которых соответствует установленным в ЕАЭС нормам. В качестве доказательств соответствия иностранные производители смогут предоставлять нотификацию, то есть декларацию в свободной форме.

Такие правила смутили российских производителей, которые подтверждают безопасность изделий обязательной сертификацией, пояснила президент АИДТ Антонина Цицулина. Эта процедура сложнее и дороже, чем нотификация.

В ассоциации пояснили, что требования по безопасности для абсолютно всех детских товаров в ЕАЭС выше, чем к продукции для взрослых. Поэтому производители игрушек для детей обязаны проходить сертификацию — это исследование образцов в утвержденных Росаккредитацией лабораториях, а также инспекция производства для получения сертификата соответствия, а затем и ежегодный контроль заводов. При этом проезд и проживание специалистов, которые проверяют изготовителя, компания оплачивает сама. Суммарно это обходится производителю в 1,5 млн рублей, оценили в АИДТ.