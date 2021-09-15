Экономика

Псковичам разъяснили пользу процедуры внесудебного банкротства

УФНС России по Псковской области информирует жителей региона о возможности, в случае необходимости, использования процедуры внесудебного банкротства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Под банкротством понимается ситуация, когда человек не может платить по своим долгам. Такой человек называется должником (или банкротом), а те, кому он должен – его кредиторами. Гражданин вправе инициировать процедуру внесудебного банкротства, если общий размер его долгов составляет не менее 50 тысяч и не более 500 тысяч рублей. Если же задолженность превышает эти цифры, то гражданин может воспользоваться только судебной процедурой банкротства, напомнили в налоговой службе.

Отметим, банкротство – не преступление, продолжили в управлении. Оно может случиться с каждым и нередко наступает не по вине должника. Причинами могут служить увольнение, болезнь или авария.

Из презентационных материалов по ссылке можно получить ответы на следующие вопросы о процедуре внесудебного банкротства: