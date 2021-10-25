Экономика

Андрей Михеев: Возрождение льнопроизводства в Псковской области позволит ввести земли в оборот

Возрождение льняного производства на территории Псковской области позволит ввести достаточно большое количество массива сельскохозяйственной земли в оборот. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

«К инициативе мы относимся положительно, так как это потенциальный резидент нашей особой экономической зоны "Моглино". Мы одни из первых познакомились с этой инициативной и подготовили ее к рассмотрению», - рассказал председатель комитета.

Из плюсов Андрей Михеев выделил промышленное производство на территории «Моглино» - переработку льняного волокна, достаточно большой размер инвестиций (порядка 3 млрд рублей в течение 5 лет) и большое количество рабочих мест.

«На первом этапе реализации проекта будет 65 рабочих мест, а в перспективе реализации второго этапа; до 2026 года планируется занять 270 человек», - подчеркнул председатель комитета.

Особое внимание Андрей Михеев обратил на то, что на территории региона будет выращиваться и перерабатываться лен.

«Традиционно этим славилась Псковская область. Кроме того, инициатива позволит ввести достаточно большое количество массива сельскохозяйственных земель в оборот, так как сырье будет выращиваться у нас, на территории Псковской области. Земли будут обрабатываться», - добавил он.