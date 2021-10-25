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Экономика

Россия может разрешить беспошлинный ввоз мяса

08.11.2021 07:38|ПсковКомментариев: 1

Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают изменения условий ввоза свинины и говядины в Россию для стабилизации внутренних цен. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещаний в этих ведомствах. По их словам, в частности, речь идет о беспошлинном импорте такой продукции.

Один из обсуждаемых вариантов – освобождение от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 000 т в 2022 году, рассказал источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, на замороженную свинину, в свою очередь, планируется установить квоту не более 100 000 т с 1 января по 31 июня следующего года. Предполагается, что у импортеров будет условие в виде целевого ввоза: мясо должно быть переработано на территории России.

«Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты», – сказал собеседник издания и добавил, что такое предложение будет рассмотрено на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию.

«Любые меры будут приниматься с учетом ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией», – отметил представитель Минэкономразвития. Представитель Минсельхоза на запрос не ответил. В сентябре ведомство уже сообщало о предложении мясопереработчиков ввести беспошлинный импорт свинины. Это связано с ростом цен на эту продукцию, указывало оно тогда.

До 2020 года существовала квота в размере 430 000 т на беспошлинный ввоз свинины, а с 2020-го по условиям ВТО Россия ее отменила и ввела пошлину в 25%, напомнил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Ввоз свинины в 2020 году составил около 3800 т, сообщала ранее Национальная мясная ассоциация (включает крупнейших производителей свинины и говядины).

По говядине сейчас действует ставка 15% внутри квоты, сверх квоты – 50%. Размер квоты по свежей или охлажденной говядине составляет 40 000 т, по замороженной – 530 000 т. В прошлом году из стран дальнего зарубежья (Парагвай, Бразилия, Индия и т. д.) импорт говядины без учета субпродуктов составил чуть более 163 000 т, из них примерно 129 000 т – в рамках квоты, свидетельствуют данные Национальной мясной ассоциации. Еще немногим более 100 000 т за этот период ввезено из Белоруссии. Причем поставки из дальнего зарубежья в последние годы сокращались в среднем на 15% в год.

Начиная с декабря прошлого года и на протяжении всего 2021 года из-за болезней животных в России (птичий грипп и африканская чума свиней, АЧС) предложение мяса на рынке снизилось, начали расти цены, в частности, на говядину и свинину, напомнила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

По ее словам, с введением беспошлинного ввоза появится дополнительное предложение, что приведет к стабилизации рынка, и рост цен прекратится.

Средняя стоимость закупки свинины в полутушах в январе – сентябре составила 178 руб./кг, тогда как в аналогичный период годом ранее она стоила 145 руб., говядины на кости – 258 руб. против 215 руб., бескостной говядины – 325 руб. против 260 руб., заметила Лучкина.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в августе средняя розничная цена разных видов говядины и свинины увеличилась на 9-10% к аналогичному периоду прошлого года. Например, бескостная свинина стоила 388 руб./кг, а бескостная говядина – 548 руб./кг.

По словам Ковалева, ситуация на оптовом рынке свинины и так уже стабилизировалась: цены на свинину начали снижаться. За последние 2-3 недели отпускная цена такой продукции уже упала на 15-20%, и падение продолжается, уверяет он. Это связано, по его словам, c сезонным снижением спроса и начавшимся приростом производства на ряде предприятий по всей стране. Ковалев подтвердил, что в сентябре было зафиксировано небольшое снижение производства свинины, но по итогам девяти месяцев оно находится на уровне такого же периода прошлого года. Ожидалось, что оно будет выше, чем в 2020 г., на 5%, но в итоге останется на таком же уровне (около 4,3 млн т в убойном весе). Помешали приросту вспышки АЧС и жаркое лето, объяснил Ковалев. Он отметил высокий спрос на такую продукцию со стороны переработчиков, а также населения – семьи с детьми и пенсионеры получили выплаты от государства, которые они тратят преимущественно на продукты питания.

Что касается следующего года, то, по прогнозу Ковалева, ожидается рекордный прирост производства свинины на 350 000–400 000 т в убойном весе (+7–8% к 2021 г.). Это позволит увеличить мощности предприятий по всей стране. Если к этому добавить беспошлинный импорт, то снижения цен не избежать.

Теги: #Минэк #минсельхоз #импорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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