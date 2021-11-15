Экономика

Ольга Милонаец призвала решить в Пскове вопрос с размещением временной рекламы

Самый нерешенный вопрос на территории Псковской области - размещение временной рекламы. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

«Мы до сих пор наблюдаем бесконечные листовки в почтовых ящиках, заклеенные подъездные двери, заклеенные деревья и столбы, рекламой заклеены и красивые чугунные ограждения наших мостов, парков и стадионов. Я считаю, что это самый нерешенный вопрос на территории Псковской области, который мы поднимали бесконечно, говорили о нем не только как ФАС, но и как граждане города с активной позицией», - отметила Ольга Милонаец.

По ее словам, в Псковской области нет порядка в вопросе размещения временной рекламы. «Сколько раз приезжает зоопарк и спрашивает о том, куда он может обратиться, чтобы заплатить за 2 дня размещения листовок. Нет такой кассы муниципалитета. Ничего не двигается в этом вопросе, кроме снятия вывесок с улиц (в соответствии с дизайн-кодом - ред.)», - заявила гость студии.