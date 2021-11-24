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Экономика

Доходы бюджета территориального ФОМС увеличились на 340 млн рублей

25.11.2021 11:25|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили изменения в текущий бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. Об этом с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Доходы бюджета территориального ФОМС увеличились на 340 млн 242,1 тысячи рублей (в том числе, за счет безвозмездных поступлений из федерального фонда – на 332 млн 720,5 тысяч рублей и неналоговых доходов – на 7 млн 521,6 тысяч рублей). На оказание помощи больным коронавирусом Псковская область получила более 321 млн рублей.

С учетом дополнительных средств общий объем доходов территориального ФОМС составил 8 млрд 986 млн 874 тысяч рублей, расходов – 9 млрд 102 млн 757 тысяч рублей.

Депутаты единогласно поддержали законопроект в двух чтениях.

Теги: #псковское областное собрание #Псковская область #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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