Экономика

Председатели ТИКов в Псковской области будут зарабатывать больше

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили повышение процента базового денежного вознаграждения председателям территориальных избирательных комиссий Псковской области, замещающими государственные должности. Об этом с 3-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения в региональное законодательство внесли по ходатайству председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова в связи с увеличением объема возложенных на председателей ТИКов обязанностей и поставленных государственных задач в части организации избирательного процесса на территории области с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки (работа с молодыми и будущими избирателями области, ведение финансово-хозяйственной деятельности территориальных избирательных комиссий, организация архивной работы).

Принятие законопроекта потребует дополнительных расходов из областного бюджета на оплату труда председателей территориальных избирательных комиссий в размере 3 млн 120,1 тысячи рублей.

Увеличение процента базового денежного вознаграждения председателям территориальных избирательных комиссий области в среднем составляет на 3,2%.

Законопроект, единогласно поддержанный депутатами в двух чтениях, вступит в силу с 1 января 2022 года.