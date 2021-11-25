Экономика

Более 17 млн рублей поступило в бюджет Пскова за счет штрафов за 9 месяцев

17,4 млн рублей поступило в бюджет города Пскова за счет штрафов и санкций за 9 месяцев 2021 года. Об этом на заседании 59-й сессии Псковской городской Думы сегодня, 26 ноября, сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, бюджет по данной статье планировалось пополнить на 13,3 млн рублей, таким образом, исполнение плана превышает 130%.

Она также добавила, что за 9 месяцев этого года плановые назначения по доходам бюджета Пскова увеличились на сумму 762,4 млн рублей, по расходам бюджета - на 792,1 млн рублей.

Также она сообщила, что за отчетный период доходы муниципального бюджета исполнены на 58,5% от запланированных годовых назначений и составили 4,1 млрд рублей. В общем объеме доходов налоговые и неналоговые доходы составили 32,2%, безвозмездные поступления - 67,8%.