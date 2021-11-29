Экономика

Доходы бюджета Псковской области на 2021 год увеличатся на 5 млрд рублей

Законопроект о внесении изменений в региональный бюджет текущего года рассмотрел комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова сообщила, что доходы регионального бюджета увеличиваются на 5 млрд 253 млн рублей. По ее словам, это не только целевые федеральные средства, но и президентские гранты на развитие гражданского общества, деньги по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ, приграничного сотрудничества.

Объем федеральных средств составляет 4 млрд 960 млн рублей. «Сумма солидная», - подчеркнула Людмила Павлова. В эту сумму, помимо прочего, входят дотации в размере 392 млн рублей за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти, 1,8 млн на обеспечение бюджетной сбалансированности, 492 млн рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте т 3 до 7 лет, 200 млн рублей на подвижную радиотелефонную связь, 103,5 млн рублей на приобретение лекарств для больных с коронавирусом, лечащихся амбулаторно, 500 млн рублей на приобретение оборудования в медорганизации.

С учетом поступления средств доходы регионального бюджета на 2021 год составят 50 млрд 539,9 млн рублей, расходы — на 54 млрд 19,5 млн рублей. Дефицит областного бюджета не изменится.

«Деньги распределили на очень значимые проекты, которые реализуются на территории Псковской области», - подчеркнул вице-спикер, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков.