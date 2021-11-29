Экономика

Социальную составляющую бюджета на 2022 год обсудили в областном Собрании

Проект закона об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова назвала основные характеристики областного бюджета на 2022 год: общий объем доходов – 42 млрд 824 млн 604 тысячи рублей, расходов – 46 млрд 49 млн 528 тысяч рублей. Дефицит областного бюджета прогнозируется в сумме 3 млрд 224,9 млн рублей.

Председатель парламентского социального комитета Игорь Дитрих поинтересовался, с чем связано увеличение расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Вице-губернатор уточнила, что рост обусловлен, в том числе, и увеличением неработающего населения.

В свою очередь депутат Дмитрий Михайлов спросил, каков рост расходов на правопорядок и СМИ в бюджете на 2022 год.

Татьяна Баринова попросила задавать подобные вопросы во время подготовки документа ко второму чтению. «Будем готовы детально ответить ко второму чтению», - сказала она.

«В первом чтении обсуждается концепция бюджета и его основные параметры, - напомнил коллегам председатель парламентского социального комитета Игорь Дитрих. - Все остальные вопросы — на согласительную комиссию и на второе чтение».

Председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева сообщила, что на социальную защиту планируется порядка 9 млрд рублей, из них 7 млрд 140 млн — на социальную поддержку граждан.



Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала, что средства на борьбу с коронавирусом пока не распределены. В этом году на эти цели направили около 415,5 млн рублей.



Игорь Дитрих уточнил у нее, сколько специалистов привлекли в этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». «Порядка 40 человек», - ответила Марина Гаращенко.



Исполняющий обязанности председателя областного комитета по труду и занятости Сергей Логачев выразил надежду, что ко второму чтению в законопроекте учтут увеличение заработной платы работникам центров занятости населения.

В свою очередь заместитель руководителя областного комитета по образованию Галина Антипина рассказала депутатам, что подана заявка на ремонт муниципальных школ на сумму 1 млрд 400 млн рублей. Также планируется создание регионального центра по работе с одаренными детьми «Сириус» и строительство ряда школ.



Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик сообщил, что бюджет комитет на 2022 год сохраняется на уровне текущего года. При этом увеличено финансирование на «форс-мажорный» ремонт объектов.



Игорь Дитрих поинтересовался у него судьбой полуразрушенного усадебного дома Батова в Пскове, построенного не ранее конца XVII века. Вадим Нэдик напомнил, что здание находится в управлении федерального государственного учреждения культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». По его словам, ведется работа, чтобы изыскать средства на производство восстановительных работ. Молельный дом усадьбы Батова планируют передать в пользу старообрядческой церкви. Вадим Нэдик выразил надежду, что в следующем году какой-нибудь проект по восстановительным работам появится.

В целом, заместитель областного комитета по культуре Владимир Куприн сообщил, что на сферу культуры в 2022 году предусмотрено 786 млн рублей.

«Насколько востребованы автоклубы?» - спросил в продолжение темы Игорь Дитрих. «Безусловно, востребованы. Особенно в отдаленных сельских поселениях. Это оптимальный способ обслуживания», - ответил Владимир Куприн.



На сферу спорта и туризма предусмотрено 311 млн рублей и 259,7 млн рублей соответственно.



Депутат Дмитрий Михайлов сообщил, что фракция КПРФ не согласна с концепцией бюджета на 2022 года, поэтому не станет поддерживать главный финансовый документ.



Артур Гайдук («Яблоко») также заявил, что пока не видит оснований поддерживать бюджета на 2022 год.