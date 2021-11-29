Экономика

Экономический комитет Собрания рассмотрел основные параметры областного бюджета на 2022 год

Законопроект о бюджете Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов рассмотрел комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию регионального парламента. Об этом с заседания комитета, которое проходит сегодня, 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова назвала основные характеристики областного бюджета на 2022 год: общий объем доходов – 42 млрд 824 млн 604 тысячи рублей, расходов – 46 млрд 49 млн 528 тысяч рублей. Дефицит областного бюджета прогнозируется в сумме 3 млрд 224,9 млн рублей.

Предполагается, что верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2023 года составит 23 млрд 879 тысяч 566 тысяч рублей.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов на заседании сообщил, что в профильное министерство направлено письмо с просьбой выделить 65 млн рублей на покупку племенного скота тем производителям, которые построили новые молочные комплексы. Людмила Павлова добавила, что по линии сельского хозяйства ожидаются дополнительные субсидии в 2022 году.

Председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов поинтересовался, какое количество денежных средств направят на содержание муниципальных дорог. Также он указал на то, что муниципалитеты не могут включится в программу «Чистая вода» из-за большого количества бесхозяйственных скважин. «Это тоже требует денег, у муниципалитетов денег нет, а это надо делать», - подчеркнул он.

Вице-губернатор, председатель областного комитета по финансам Татьяна Баринова ответила, что данные вопросы находятся на контроле губернатора. «Думаю, ко второму чтению будут предложены более четкие механизмы межбюджетных отношений. Работа не останавливается по всем этим направлениям и по дорожной деятельности. Ко второму чтению, думаю, будут дополнительные решения», - добавила она.

По итогам обсуждения комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять законопроект в первом чтении.