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Экономика

Региональный парламент в первом чтении поддержал законопроект о бюджете Псковской области на 2022 год

30.11.2021 12:11|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали законопроект о бюджете региона на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении. Об этом с 4-й внеочередной сессии регионального парламента, которая проходит 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель губернатора, председатель областного комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова назвала основные характеристики бюджета региона на 2022 год: общий объем доходов – 42 млрд 824 млн 604 тысячи рублей, расходов – 46 млрд 49 млн 528 тысяч рублей. Дефицит областного бюджета прогнозируется в сумме 3 млрд 224,9 млн рублей (12,7%).

«Ко второму чтению, после согласительной комиссии, будут рассмотрены все направления по нашим программам в рамках областного бюджета», - уточнила Татьяна Баринова.

Предполагается, что верхний предел государственного внутреннего долга области на 1 января 2023 года составит 23 млрд 879 тысяч 566 тысяч рублей.

Татьяна Баринова сообщила, что ко второму чтению учтут инвестиционные кредиты в сумме 1,22 млрд рублей, которые одобрены и будут включены в долговые обязательства. «Кредиты будем получать в 2022-2023 годах», - сказала она.

«По динамике предыдущих трех лет мы видим, что от 10 до 14 млрд можем получить в виде дополнительных средств к концу года», - продолжила вице-губернатор.

Структура налоговых и неналоговых доходов остается такой же, как и в предыдущие годы, добавила она.

Татьяна Баринова рассказала, что в течение предыдущих лет и губернатор, и председатель областного Собрания, и сенаторы занимались решением вопроса межбюджетных отношений по расчету дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъекта. «Было сложно работать в этом направлении», - уточнила она. По словам вице-губернатора, произошли небольшие подвижки — решено, что объем дотаций не может быть ниже уровня предыдущего года, но рост не должен превышать 10%.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составит 5 млрд 100 млн рублей.

Председатель областного комитета по финансам подчеркнула, что ежегодно увеличивается фонд оплаты труда. В 2022 году он составит 15 млрд 13,4 млн рублей.

Татьяна Баринова напомнила, что индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области предусматривает выделение по 1 млрд рублей на 5 лет. В этот раз средства пойдут на создание инженерной инфраструктуры «Моглино-2», приобретение племенного скота, проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства.

Доходы муниципальных образований на 2022 год увеличены на 456,8 млн рублей, продолжила она.

«Остаются на контроле вопросы лекарственного обеспечения, приобретение квартир детям-сиротам», - подчеркнула Татьяна Баринова.

На вопрос депутата Олега Брячака она ответила, что экономия по обслуживанию госдолга составит 200 млн рублей.

«За счет чего увеличивается сумму государственного долга? Какие кредиты берутся?» - спросил в свою очередь Артур Гайдук.

«За счет дефицита бюджета и некоммерческих кредитов», - пояснила Татьяна Баринова.

В продолжение обсуждения парламентарий Петр Алексеенко сообщил, что планируется расселить 582 человека из аварийного жилья, на это предусмотрено 540 млн рублей. «Реально ли за эти деньги расселить столько людей? Или будем предоставлять непригодное жилье?» - поинтересовался он.

«Ко второму чтению комитет по ЖКХ уточнит эти суммы», - сказала Татьяна Баринова.

«Почти половина бюджетных средств кредитные?» - спросил депутат Антон Минаков. «50 на 50», - ответила Татьяна Баринова и добавила, что это «живой организм» и процентное соотношение будет меняться.

«Кредиты вызывают обеспокоенность у каждого гражданина, - взял слово Олег Брячак. - А заинтересованность у нашего населения высокая. Кредиты вызывают обеспокоенность у бизнесменов. А у депутатов не может не вызывать беспокойство кредитная нагрузка на областной бюджет. На деньги, которые платим, обслуживая данные кредиты, можно сделать очень многое для нашего региона. Однако видим, что администрация Псковской области сумела почти половину кредитов заменить государственными практически под нулевую процентную ставку, что выразилось в 200 млн рублей сэкономленных денег. Наблюдаем, что наш бюджет из года в года растет — это очень хорошо. На данный момент фракция "Справедливой России" выражает свое положительное мнение о том, каким образом сформирован бюджет. Мы планируем его поддержать».

Артур Гайдук («Яблоко») отметил, что предлагаемый бюджет — очередной «бюджет выживания», поэтому его фракция не поддержит проект закона.

Антон Минаков (ЛДПР) посетовал, что материалы по законопроекту пришли поздно — перед сессий. «ЛДПР воздержится от голосования, пока досконально не изучим этот документ», - заявил он.

Дмитрий Михайлов (КПРФ) также выступил против принятия этого законопроекта. «Мы не согласны с основной концепцией этого документа», - сказал он.

Вице-спикер, председатель парламентского бюджетного комитета Александр Братчиков подчеркнул, что представленный законопроект социально ориентирован. «Мы это видим по цифрам. Бюджет сбалансированный, направлен на развитие Псковской области. Фракция "Единой России" приняла решение единогласно голосовать за принятие бюджета», - сказал он. Александр Братчиков напомнил коллегам, что в бюджете на 2022 год предусмотрено увеличение заработной платы, дорожного фонда, МРОТ, а также впервые отражено инициативное бюджетирование.

«Еще предстоит основная работа над проектом закона, - сказал председатель областного Собрания Александр Котов. - Есть уверенность, что ко второму чтению цифры областного бюджета значительно увеличатся, и параметры областного бюджета на 2022 год будут не только сопоставимы с расходами и доходами текущего года, но и увеличатся. Но это будет зависеть от нашей совместной работы».

При этом он указал коллегам, что госдолг находится в пределах допустимых параметров, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ.
Александр Котов подчеркнул, что вместе с губернатором проведена большая работа по пересмотру методики межбюджетных отношений, которая дает свои результаты.

По результатам голосования законопроект поддержал 21 депутат.

Теги: #псковское областное собрание #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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