Экономика

Борис Елкин: Я не против ларьков, но это должно быть красиво

Глава администрации Пскова Борис Елкин на встрече с журналистами сегодня, 1 декабря, высказал мнение о нестационарных торговых объектах в областном центре.

«Я не против ларьков, но это должно быть красиво. В планах систематизировать нестационарную торговлю, потому что кто в лес, кто по дрова. Бизнесу красота не так важна. Будем работать в этом направлении», — отметил он.

Борис Елкин добавил, что привести внешний вид ларьков к единому стилю позволит дизайн-код для нестационарных торговых объектов.