Экономика

Почти тысячу тонн мяса и рыбы экспортировали из Псковской области за месяц

Государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали при поставках на экспорт и в страны СНГ в январе 922 тонны продукции животного происхождения, произведенной предприятиями Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, из Псковской области поставлялось мясо и мясоcырье во Вьетнам, рыба и рыбной продукция в Нидерланды, Эстонию, Грузию и Украину.

В ходе проведения ветеринарного контроля должностные лица установили, что экспортные партии соответствовали всем необходимым ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров.