Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Германом Петрушко и Станиславом Осовским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

14 февраля — праздничный день не только для всех влюбленных. Сегодня исполняется четыре года с начала реализации проекта по строительству псковского завода «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны «Моглино».

В этот день гостями студии станут генеральный директор ООО «Псковский завод "Титан-Полимер"» Герман Петрушко и председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Станислав Осовский. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ними о том, насколько удалось за четыре года продвинуться в реализации инвестиционного проекта, а также о сотрудничестве предприятия с региональным бизнес-сообществом и о перспективах промышленной кооперации в регионе.

Чем выгодно сотрудничество завода «Титан-Полимер» с региональным отделением «Деловой России»? Какие совместные проекты они реализуют и планируют реализовывать? Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена