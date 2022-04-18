Экономика

«Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись новой программы «Норма права», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 апреля.

Сегодня ведущий проекта, управляющий партнер Юридического департамента Эмиль Мамедов расскажет, какие виды банкротства физического лица существуют в российском законодательстве. Также радиослушатели узнают, какие еще (кроме процедуры банкротства) существуют пути выхода из трудной финансовой ситуации, если нет возможности заплатить по кредиту.

Напомним, проект «Норма права» включает цикл программ, посвященных банкротству физических лиц.