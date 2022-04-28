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Экономика

Бизнес начал избавляться от торговых центров

05.05.2022 08:00|ПсковКомментариев: 0

Собственники начали активно выставлять на продажу торговые центры, рассказал глава Союза ТЦ Булат Шакиров. По его словам, на рынке появилось около 100 объектов (всего в РФ функционирует около 3 тыс. торговых центров) — это в 2-3 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Фото: pixabay.com

Речь идет об объектах площадью в 10-50 тыс. квадратных метров. К примеру, площадь столичных «Европейского» или «Охотного ряда» составляет чуть больше 60 тыс. квадратных метров. По словам эксперта, предлагаемые покупателям торговые центры находятся в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани и других городах-миллионниках, пишет газета «Известия». Знаковые объекты в столице пока не выставляют на продажу, заметил Булат Шакиров.

«Трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% — к позапрошлому. Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды — это около 30-40% арендаторов в ТЦ, которые теперь не работают. А значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился. Плюс к этому уменьшилась сумма арендной платы. Обычно магазины оплачивают аренду в зависимости от своего оборота, то есть в контрактах фиксируют процент от реализации. Сейчас же партнеры работают по другой схеме — арендаторы, которые взяли паузу в работе, теперь платят фиксированную сумму», — заметил он.

ТЦ не ориентированы на такую финансовую модель: значимая часть сетей в объектах не работает, в итоге резко сократился трафик и арендные платежи, резюмировал Булат Шакиров.

Сейчас в РФ временно закрылись или завершили работу около 300 иностранных брендов. По подсчетам брокера торговой недвижимости Knight Frank, из них на ритейл пришлось 160 компаний. Среди них — Nike, Adidas, Zara, Ikea, Lego, Apple, Samsung, LG.

Теги: #экономика #торговые центры
Источник: Псковская Лента Новостей
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