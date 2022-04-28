Экономика

Бизнес начал избавляться от торговых центров

Собственники начали активно выставлять на продажу торговые центры, рассказал глава Союза ТЦ Булат Шакиров. По его словам, на рынке появилось около 100 объектов (всего в РФ функционирует около 3 тыс. торговых центров) — это в 2-3 раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

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Речь идет об объектах площадью в 10-50 тыс. квадратных метров. К примеру, площадь столичных «Европейского» или «Охотного ряда» составляет чуть больше 60 тыс. квадратных метров. По словам эксперта, предлагаемые покупателям торговые центры находятся в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани и других городах-миллионниках, пишет газета «Известия». Знаковые объекты в столице пока не выставляют на продажу, заметил Булат Шакиров.

«Трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% — к позапрошлому. Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды — это около 30-40% арендаторов в ТЦ, которые теперь не работают. А значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился. Плюс к этому уменьшилась сумма арендной платы. Обычно магазины оплачивают аренду в зависимости от своего оборота, то есть в контрактах фиксируют процент от реализации. Сейчас же партнеры работают по другой схеме — арендаторы, которые взяли паузу в работе, теперь платят фиксированную сумму», — заметил он.

ТЦ не ориентированы на такую финансовую модель: значимая часть сетей в объектах не работает, в итоге резко сократился трафик и арендные платежи, резюмировал Булат Шакиров.

Сейчас в РФ временно закрылись или завершили работу около 300 иностранных брендов. По подсчетам брокера торговой недвижимости Knight Frank, из них на ритейл пришлось 160 компаний. Среди них — Nike, Adidas, Zara, Ikea, Lego, Apple, Samsung, LG.