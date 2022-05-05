Экономика

В Псковской области продали товаров на 37,5 млрд рублей

На 37,5 миллиардов рублей продали товаров населению в Псковской области в I квартале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

«Объем продаж в розничной торговле увеличился на 7,4% с января по март текущего года», – рассказали статистики.

В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия в этот период занимали 47,8%, непродовольственные товары – 52,2% (в I квартале 2021 года – 48,7% и 51,3% соответственно). Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2% от всех покупок населения, что на 0,2 процентного пункта выше уровня I квартала 2021 года.