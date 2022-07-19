Экономика

В России торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся просроченные продукты

Минпромторг поддержал развитие программы фудшеринга в России. Такой проект предполагает, что торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Речь идет только о еде, которая пригодна к употреблению, имеет нужные сертификаты качества и соответствуют действующему регулированию.

«Минпромторг считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России. По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 миллиона тонн продовольствия в год», — сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ведомстве добавили, что этот вопрос требует проработки и обсуждения с ФНС, так как этот вид операций нужно освободить от НДС.

В министерстве подчеркнули, что сейчас ритейлу выгоднее списать товары и утилизировать их, чем передать продукцию на благотворительность.

По данным исследований, ежегодно в России образуется более 17 миллионов тонн пищевых отходов, напомнили в Минэкономразвития. Помимо гуманитарной стороны вопроса, утилизация такого количества мусора чревата последствиями и для окружающей среды. Поэтому ведомство положительно относится к идее дальнейшего развития фудшеринга, сказали там.