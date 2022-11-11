Экономика

Стало известно, кому в России с 1 января повысят зарплаты

Ожидать повышения зарплаты с 1 января 2023 года могут те работники, чей доход зависит от МРОТ, поскольку нижний порог вознаграждения за работу вырастет с нового года, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По словам эксперта, индексация заработной платы ожидается у сотрудников, которые получают выплаты на уровне МРОТ, в зависимости от МРОТ, а также у работников государственной сферы, сообщает агентство «Прайм».

«Согласно ст.134 ТК РФ работодатель должен индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Поэтому заработная плата должна расти у всех. Но фактически, когда и на сколько индексировать заработную плату, решает работодатель», — отметила экономист и добавила, что, в первую очередь это зависит от финансовых возможностей организации.

А вот в коммерческих структурах индексация может происходить по-разному. Есть отрасли, в которых индексируется заработная плата ежегодно и, как правило, выше уровня инфляции. Это таки сферы, как нефтегазовой сектор, металлургия, банковская сфера.

«Порядок индексации заработной платы определяет сама организация, утвердив его в локальных нормативных актах, но индексируют заработную плату, как правило, не с 1 января, а позже, когда будут известны финансовые результаты за год», – разъяснила эксперт. Чаще всего такая индексация происходит с марта-апреля.

Есть практика, когда организации проводят несколько индексаций в год. Так, например, было в 2022 году, когда наблюдался быстрый рост цен в начале года, напомнила доцент.