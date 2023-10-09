Экономика

Премьера бизнес-реалити «Сверхновая» состоится в онлайн-кинотеатре KION 16 октября

Новый сезон первого в России бизнес-реалити «Сверхновая», в котором участвуют только женщины, начнется в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

Фото здесь и далее: МТС

Это бескомпромиссная борьба 14 участниц со всей страны за 10 млн рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Лучшие в своих направлениях эксперты — от Елены Лисовской и Константина Ивлева до Алисы Боха и Елены Крыгиной – приготовили для девушек испытания, которые проверят их бизнес-навыки. Ведущая проекта — Яна Чурикова.

По статистике, в мире женщины составляют 34,1% предпринимателей, но в России часто именно женщины занимаются социально-направленным бизнесом и делают многое для улучшения общества. Реалити-проект «Сверхновая» покажет ярких предпринимательниц со всей России и поможет одной из них реализовать свой новаторский проект.

Съемкам проекта предшествовал масштабный кастинг, на который было подано более 3 тысяч заявок. Эксперты выбрали и пригласили в МТС Camp только 14 амбициозных женщин, которые горят идеей развить не просто бизнес, а сделать вклад в развитие общества. Эти героини будут бороться за главный приз в 10 млн рублей для своего дела.

Каждый день к девушкам будут приходить топовые эксперты из разных сфер бизнеса и делиться с участницами своими знаниями и опытом. Среди экспертов – визажист и владелица своего бренда косметики Елена Крыгина, рестораторы Константин Ивлев и Александр Белькович, журналист, блогер и владелец собственного крупнейшего в стране автосалона Елена Лисовская, исполнительный директор по стратегии и инновационному развитию МТС Евгений Черешнев, стилист и основательница бренда Monochrome Алиса Боха, основательница речевой школы Седа Каспарова, юрист и специалист по интеллектуальной собственности и коммерческому праву Виктор Пастернак, эксперт в области правильного питания и здоровья Василий Смольный, директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова и лидер проекта «Сверхновая», Советник президента МТС по культурным и социальным вопросам Надежда Лысенко.

В каждой серии участницы получают задание от Насти Ивлеевой, которое не только проверяет их бизнес-навыки, но и креативность. По результатам заданий одни участницы продвинутся дальше, а другие покинут проект.