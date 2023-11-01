Экономика

Нефтяников просят защитить от налога на сверхприбыль

Министерство финансов рекомендовало правительству не поддерживать законопроект о введении налога на сверхприбыль для нефтегазовой отрасли и угольной промышленности. Это следует из проекта заключения кабмина, подготовленного ведомством.

В документе говорится, что освобождение этого бизнеса от уплаты налога на сверхприбыль обосновано тем, что в 2021–2023 годы уже были введены меры по увеличению налоговой нагрузки. В том числе это произошло через корректировку налога на добычу полезных ископаемых и механизма демпфера, пишут «Известия».

Кроме того, в документе сообщается, что с 1 октября наступил период (продлится до 30 ноября), в течение которого у компаний есть возможность сделать обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль, что позволит им уменьшить обязательства перед бюджетом по уплате этого сбора практически в два раза.

Соответственно, реализация инициативы после указанного периода, по сути, поставит организации в неравные условия по сравнению с другими налогоплательщиками.

Источник в правительстве сообщил, что документ с проектом отзыва поступил в кабмин, но над ним еще идет работа.