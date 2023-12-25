Экономика

Александр Козловский: Экономика в России стала крепче

Экономика России активно развивается, страна вступила в «период возможностей», который необходимо качественно использовать. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я однозначно могу сказать, что экономика стала крепче, что предприятий стало больше, и для них открылись новые возможности развития. О многом говорит то, что в моем родном городе Великие Луки при населении чуть меньше 100 тысяч человек открыто порядка 8 тысяч вакансий. Я спрашивал коллег из других регионов, такая ситуация практически по всей стране», - сказал он.

Парламентарий уточнил, что сейчас для закрытия существующих вакансий в стране необходимо около 5 миллионов человек. По мнению депутата, это говорит об активном развитии страны.

«Страна начала развиваться, в стране начали появляться новые предприятия, развиваются существующие предприятия, организовываются новые рабочие места. В целом, экономика закрутилась. Теперь мы должны суметь все это реализовать. С одной стороны, нехватка кадров и специалистов – это определенные ограничения, с другой стороны – это говорит о правильном векторе развития экономики страны. Мы вошли в период возможностей сделать нашу страну сильнее, чтобы она была еще более привлекательной для жизни, чтобы здесь была возможность реализовать себя в любом регионе», – добавил Александр Козловский.