Экономика

Последствия санкций или капризы фермеров: когда продукты перестанут дорожать?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему роста цен на продовольственную продукцию — будет ли он продолжаться и когда замедлится? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В последнее время практически каждый поход в магазин для большинства жителей Псковской области заканчивается возмущением или недоумением. Рост цен на разные виды товаров и услуг становится скорее закономерностью, чем исключением из правил. То яйца подорожают, то молочка; то цены на бананы подскочат, то на томаты с огурцами. В последние дни на федеральном уровне озаботились ещё и увеличением стоимости на прилавках магазинов мяса птицы и свинины. С причинами этой негативной тенденции уже пообещали разобраться антимонопольщики. Но пока проблема решается, жители страны вынуждены всё также ходить за продуктами и покупать их по совсем не привлекательным ценам.

По данным Псковстата, только в декабре цены на огурцы в регионе взлетели почти на 35%. Куриные яйца, тем временем, подорожали на 13%, рыбное филе – почти на 7%, а сосиски и сардельки – практически на 4,5%. Есть ли объективные причины для подорожания продуктов питания? Возможно, увеличение цифр на ценниках в магазинах — результат санкций недружественного Запада? Или рост цен на продукцию объясняется совокупностью случайных факторов, а также стремлением производителей и ритейлеров увеличить свою прибыль? О том, стоит ли ждать теперь постоянного роста цен и можно ли бороться с этим процессом, сегодня в программе «Дневной дозор».

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У председателя комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрея Козлова иная информация о динамике цен. Он подчеркнул: стоимость куриных яиц сейчас начала снижаться. У некоторых ритейлеров она упала почти на 10%. А вот цену уже готовой продукции прогнозировать, по его замечанию, очень сложно.

«Я думаю, что снижения не будет, но если будет повышение, оно будет не сильно большим. Того, что произошло с курятиной и с яйцами, наверное, не ожидается. Я не вижу каких-то явных факторов, которые приведут к удорожанию продукции. Цены на многие продукты питания будут стабильны в течение года. Стрельнуть может какой-то неурожай, эпизоотия. Такое, наверное, может быть. Еще, конечно, очень важно, как будет работать УФАС, потому что на сегодняшний момент, я всегда говорил, мы все говорим, что сельхозтоваропроизводители подняли цены. Я вам скажу, что большой процент сельхозпроизводителей вообще не продают свою продукцию, они торгуют или сдают продукцию на перерабатывающие комбинаты, а уже перерабатывающие комбинаты работают с ритейлерами. И ритейлеры чаще всего диктуют ценообразование. Если УФАС будет с ними плотно работать и будет смотреть обоснованность поднятия цен, принимать какие-то санкции, я думаю, что все будет более-менее стабильно».

С оптимизмом смотрит на вопрос о росте цен и генеральный директор ЗАО «Агрофирма "Победа"» Виктор Гречин. По его мнению, увеличение стоимости на огурцы и томаты – дело сезонности. Так что через несколько месяцев цены на них вернутся на уровень 2023 года, ведь существенных проблем в связи с санкциями агрофирма сейчас не испытывает.

«Мы буквально на этой неделе заканчиваем высадку огурца. В марте, я думаю, цены будут на уровне прошлого года. Если смотреть по картофелю и овощам, сегодня у картофеля цена ниже прошлого года процентов на 20. Оптовая цена сегодня составляет в пределах 15 рублей. По удобрениям и семенам проблем у нас нет. Надо смотреть прошлый и позапрошлый год, в прошлом году где-то процентов 20 плюсом у нас производство. И в этом году, я думаю, у нас меньше производства не будет, может, даже прибавится. Бизнес работает, мы ищем пути. Есть взаимозаменяемые запчасти, мы нашли здесь пути. Мы заменяем, но они дороже пришли. Сейчас уже система наладилась».

Иное видение ситуации у генерального директора группы компаний «Кабош» Дмитрия Матвеева. Он прогнозирует: цены на продовольственные товары в стране будут расти и дальше. Это неизбежно. Так как производство зависит от большого количества факторов – необходимости везти некоторые закваски для молочной продукции из-за границы; зависимости от импортного оборудования и запчастей; повышения стоимости газа, воды и электричества; растущих процентных ставок банков. Но даже в таких условиях бороться нужно не с ростом цен, а с иной проблемой.

«В любом государстве, в любой экономике цены ввиду инфляции и всего остального все равно все время корректируется, изменяются. Не имеет смысла с этим бороться. Что нужно сделать: нужно говорить не о ценах на продукцию, а нужно признать, что у нас есть часть людей, и немалая в Российской Федерации, у которых прожиточный минимум очень маленький. И нужно говорить о субсидировании этих граждан. Мы — страна, которая обладает всеми полезными ископаемыми. Мы можем вообще стать лидирующей экономикой в мире. У нас все для этого есть. Но надо какое-то время, лет 20, чтобы наша экономика, не газовая, не топливная, а наша промышленность — встала на ноги. И нужно говорить о том, чтобы цены внутри страны на энергоносители были другие, дешевые. И тогда, поверьте мне, за 20 лет китайцев обгоним».

Повышение цен можно отчасти объяснить инфляцией, поделилась мнением Татьяна Шарыгина – генеральный директор фермерского хозяйства «Идаванг», которое занимается свиноводством. Она также отметила, что в текущей экономической ситуации избежать роста цен практически невозможно. Есть лишь два варианта развития событий, при которых цены опустятся.

Фото: РБК Петербург

«Мы живем не в вакууме. Цены, безусловно, будут повышаться вместе с ростом инфляции. С одной стороны, повышаются цены на, конечно, запчасти. У нас еще очень много техники, к сожалению, импортной, и не только сельскохозяйственной техники для растениеводства, оборудование для животноводства — тоже импортное. Запчасти нам нужны. Запчасти, естественно, дорожают, логистика повышается. От инфляции мы вынуждены повышать заработную плату, которая тоже существенной частью наших расходов является. Мы же не можем не повышать заработную плату, потому что вокруг растут цены, стоимость жизни растет. Повышаются одновременно цены на электричество, дизель, сжиженный газ. Если будет дефляция, отрицательная инфляция, цены пойдут вниз. Или если будет государственная поддержка сельского хозяйства, какие-то субсидии, тогда мы сможем (понизить цены — ред.). Предприятие не может работать ниже себестоимости, правильно? Мы можем продавать свинину ниже себестоимости, но очень недолго. Через два месяца мы разоримся, закроемся. Что можно сделать, чтобы понизить себестоимость? Например, вернуть нам сельскохозяйственное топливо, как было до 2013 года, когда мы покупали дизельное топливо без акцизов, без налогов. Это снизит наши расходы. Продумать какие-нибудь государственные меры поддержки. Или если ситуация общая в экономике изменится, пойдет дефляция, тогда, конечно, цены тоже снизятся».

С каждым годом в сфере сельского хозяйства всё сложнее трудиться. На это обстоятельство указал глава крестьянского фермерского хозяйства «Прометей», президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Псковская ферма» Александр Конашенков. По его замечанию, сейчас цены у производителей повысились не намного. И в основном подобные удорожания носят сезонный характер. В будущем стоимость овощей не будет стоять на месте. Но если не случится резкого увеличения цен на составляющие крестьянского труда, то стоимость плодоовощной продукции будет расти медленно, а не скачкообразно.

«Что касается картофеля, в принципе его произведено достаточно, больших подъемов не будет. По овощам — да, прошлый год был для выращивания овощей достаточно сложный, поэтому не все так просто. Составляющие крестьянского труда, из которых на данном этапе складывается себестоимость, — это смазочные материалы, семена, электроэнергия достаточно дорогая, ядохимикаты, все, что применяется, удобрения; все постепенно растет в цене. И поэтому потихонечку будет расти и продукция крестьянского труда. И так уже, мне кажется, цены, по которым производители продают, на пределе своих возможностей, потому что доходность сельского хозяйства по сравнению с предыдущими годами становится все ниже и ниже. Понимаете? А в убыток себе тоже производить никто не может. Что касается торговых наценок, нам в принципе их не отследить. Они тоже, я полагаю, достаточно приличные. Как они производятся? В торговых сетях, в магазинах — это тайна за семью печатями, никто этого не знает. Цены с нашей стороны, со стороны производителей, их, во-первых, диктует рынок, во-вторых, население не сверхбогатое у нас, поэтому дороже, чем будут покупать, мы продать не можем».

Торговые сети делают фиксированную торговую наценку на определённые виды товаров. На социально значимые товары наценку устанавливает государство (превышать её торговая сеть не может), а на другие, свободные от этого ограничения – сам продавец, объяснил директор ООО «Империал» Николай Рассадин. По его словам, наценки во всех торговых сетях примерно одинаковые. А ценники на полках с продуктами в большинстве случаев зависят не от желания продавца, а от того, по какой стоимости этот продукт отпустил производитель.

«Есть ряд товаров, на которые наценка может быть повышена в каком-то определенном временном промежутке, например, когда идет повышенный спрос. Пасха — на яйца повышенный спрос, торговая сеть может чуть-чуть поднять наценку, чтобы получить чуть больше выручку. Новый год — мандарины, торговая сеть может повысить на мандарины немножко наценку, но, как правило, эта наценка составляет 10% плюсом, но не больше. Конечно, изначально цена растет у производителя, и правильно говорят производители, потому что все вокруг растет в цене. Мой прогноз: и дальше будет расти цена на товары повседневного спроса».

Торговые сети всё чаще объясняют удорожание товаров на полках тем, что цены на те или иные позиции поднимают сами производители. Те, в свою очередь, кивают на инфляцию, сложности с импортозамещением, ослабление рубля и другие факторы. А бьёт сильнее всего это в итоге по самой уязвимой части населения, по людям, которые получают зарплату на уровне прожиточного минимума и кое-как сводят концы с концами.

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В конечном счёте винить остаётся только несовершенную систему. Из-за неё в стране, вероятнее всего, цены на продовольственную продукцию продолжат расти. А вот плавным будет этот рост или резким, решит случай. Как в ситуации со скачком цен на яйца. Она, как известно, произошла из-за того, что в стране «не успели вовремя открыть импорт».

Светлана Пикалёва