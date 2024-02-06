Экономика

Эксперты Центробанка ожидают дальнейшего роста зарплат в промышленности

Зарплаты в промышленности могут продолжить рост на фоне недостатка квалифицированных работников и ускоренных темпов создания новых рабочих мест. Это может потребовать поддержания жестких денежно-кредитных условий (ДКУ) со стороны Банка России на продолжительном отрезке времени. Такой вывод содержится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«Усиление недостатка квалифицированных работников в промышленности в январе и ускоренные темпы создания рабочих мест в конце 2023 года позволяют ожидать, что в ближайшее время заработные платы могут продолжить расти, в то время как возможности для расширения предложения товаров и услуг темпами, достаточными для удовлетворения спроса, отсутствуют, - указывают эксперты. - Это может потребовать поддержания жесткости ДКУ продолжительное время для сохранения высокой нормы сбережений и охлаждения проинфляционного давления со стороны внутреннего спроса».

В департаменте также указали, что в целом расширение предложения отставало от увеличения спроса, что в итоге привело к нарастанию инфляционного давления в экономике, пишет ТАСС.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.