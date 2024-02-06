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Экономика

Финансовый рынок ждет сохранения ключевой ставки в 16%

09.02.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

Участники рынка убеждены, что Банк России (ЦБ РФ) сохранит ключевую на уровне 16% по итогам заседания 16 февраля. Это следует из консенсус-прогноза «Известий». Аналитики из 22 банков и брокерских агентств единогласно отметили: пока нет достаточных оснований ни для смягчения, ни для ужесточения денежно-кредитной политики.

Регулятор четко дает понять, что о снижении ключевой пока речи не идет, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Главный фактор при принятии решений ЦБ — динамика инфляции. Но пока замедление роста цен связано не с устойчивым трендом, а с укреплением курса рубля и стоимостью отдельных продуктов, подчеркнула эксперт.

Основной причиной разгона потребительских цен остается сильный внутренний спрос и повышение оплаты труда из-за дефицита кадров в стране, сообщил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, в ближайшее время ситуация принципиально не изменится.

В этих условиях продуктовая инфляция слабо контролируется действиями ЦБ, отметил главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Продукты составляют почти половину потребительской корзины — поэтому потенциал роста цен в этом сегменте сохраняется.

Тем не менее, баланс рисков пока остается значительно смещенным в сторону проинфляционных, отметил аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. По его словам, расходы бюджета в будущем заметно вырастут и превысят показатели предыдущего года, что будет способствовать росту цен. При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса всё еще находятся на высоком уровне.

Сохранение ставки на нынешнем уровне не должно оказать значимого влияния на рынок, уверен глава отдела инвестиционной аналитики «Ренессанс Банка» Павел Журавлев. Банковские продукты вряд ли отреагируют на решение ЦБ.

«Если в ближайшие месяцы базовая инфляция закрепится на умеренных уровнях, возникнут серьезные основания для более раннего снижения ключевой», — отметил главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Теги: #Центробанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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