Александр Котов: Инициативу о прогрессивной шкале налогообложения я поддерживаю

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поддерживает инициативу о введении прогрессивной шкалы налогообложения, которую президент Владимир Путин озвучил в ходе послания Федеральному Собранию. Об этом спикер регионального парламента заявил в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Ранее сообщалось, что Госдума и кабмин РФ уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и компаний.
Путин в послании к Федеральному Собранию 29 февраля заявил, что налоговое бремя для компаний и для физических лиц нужно более справедливо распределить в зависимости от уровня их доходов.