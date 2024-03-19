Экономика

Александр Котов: Инициативу о прогрессивной шкале налогообложения я поддерживаю

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поддерживает инициативу о введении прогрессивной шкалы налогообложения, которую президент Владимир Путин озвучил в ходе послания Федеральному Собранию. Об этом спикер регионального парламента заявил в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Инициативу о прогрессивной шкале налогообложения я поддерживаю. Мы ведь уже пошли по этому пути — те, кто зарабатывают свыше 5 млн рублей в год, платят 15% подоходного налога. Эту планку (годового дохода — ред.) понижать, думаю, не стоит. В противном случае, это ударит по среднему классу, за формирование которого мы многие годы боремся. Если устойчивого и многочисленного среднего класса у нас не будет, рассчитывать на успешное развитие экономики и страны в целом не придется», - сказал Александр Котов.

Ранее сообщалось, что Госдума и кабмин РФ уже работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физлиц и компаний.

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Путин в послании к Федеральному Собранию 29 февраля заявил, что налоговое бремя для компаний и для физических лиц нужно более справедливо распределить в зависимости от уровня их доходов.