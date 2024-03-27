Экономика

Представители 27 белорусских предприятий приедут в Псков с бизнес-миссией

30 представителей 27 белорусских предприятий приезжают в Псковскую область. Бизнес-миссию и контактную биржу предпринимателей Псковского региона и представителей Республики Беларусь в двух городах Псковской области организовал союз «Торгово-промышленная палата Псковской области» и «Белорусская Торгово-промышленная палата» в лице Витебского отделения БелТПП, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной торгово-промышленной палате.

Мероприятие организовали для установления и развития более тесных кооперационных связей между производственными предприятиями Белоруссии и Псковской области.

Представители белорусских компаний проведут переговоры 28 марта в городе Великие Луки и посетят предприятие «Микрон». На встречу с белорусскими коллегами заявились более 20 предприятий производственного сектора южной столицы Псковской области. На следующий день, 29 марта, в конференц-зале отеля «Двор Подзноева» в Пскове будет организована обширная площадка для обсуждения всех сторон взаимовыгодного сотрудничества с участием представителей правительства Псковской области, малого и среднего предпринимательства, состоится посещение особой экономической зоны «Моглино».

Бизнес-миссию проводят в рамках реализации поручения губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по развитию двустороннего сотрудничества товаропроизводителей региона с белорусскими партнерами.

В ходе встречи состоятся презентации профильных предприятий Псковской области и Белоруссии, а также В2В переговоры. В режиме открытого диалога планируют обсудить возможности взаимовыгодного сотрудничества, установить контакты и провести презентации производимой продукции. Тем самым будут отработаны новые направления актуальной в современных условиях производственной кооперации для выпуска востребованных в обоих государствах товаров и услуг для нужд промышленности и населения.

Огромная предварительная работа в течение четырёх месяцев торгово-промышленных палат (Витебской и Псковской) привлекла к участию более 50 предприятий из Пскова. Итогами деловых встреч В2В станут прямые договорённости белорусских компаний с представителями бизнеса Псковского региона.