Экономика

Wildberries объединится с Группой Russ

Крупнейший маркетплейс России Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении, сообщили представители компаний. Подробности этого решения не раскрываются. Результатом станет создание новейшей цифровой торговой платформы.

«Wildberries и Группа Russ объявляют об объединении», - сообщили в компаниях.

Ранее во вторник компании заявили, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы, пишет РИА Новости.

Таким образом представители среднего, малого и микробизнеса смогут использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров, нарастить экспорт товаров и усилить их продвижение.

Планируется, что география стратегического проекта охватит территорию Российской Федерации, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая (всего более 5,8 миллиарда человек).