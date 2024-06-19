Экономика

Инфраструктуру для бизнеса должна создавать власть — Андрей Козлов

Инвестор не придет в чистое поле, для создания бизнеса нужна инфраструктура. И ее создание — задача власти. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Инвестор не придет в чистое поле. Это очень сложно, потому что ему надо где-то свои кадры поселить, детей их где-то учить, как-то развивать. И, соответственно, если нет инфраструктуры, люди не хотят ехать, люди привыкли к комфорту. Инвестиционная привлекательность территории теряется, если нет инфраструктуры. Мы это тоже понимаем. Или строить придется бизнесу, что он не планирует делать. Все-таки это задача, наверное, муниципальной власти», - сказал Андрей Козлов.

Он отметил, что создавать инфраструктуру помогают многие федеральные программы, в том числе программа «Комплексного развития сельских территорий», которую парламентарии Северо-Запада предлагают видоизменить. Подробнее об этом говорили на 65-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходила в Пскове.