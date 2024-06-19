Инфраструктуру для бизнеса должна создавать власть — Андрей Козлов

Инвестор не придет в чистое поле, для создания бизнеса нужна инфраструктура. И ее создание — задача власти. Об этом сообщил председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что создавать инфраструктуру помогают многие федеральные программы, в том числе программа «Комплексного развития сельских территорий», которую парламентарии Северо-Запада предлагают видоизменить. Подробнее об этом говорили на 65-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходила в Пскове.