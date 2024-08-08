Псковская область заняла 73 место в РФ по текущему уровню зарплат

Эксперты hh.ru составили рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплат за год. Псковская область заняла 73 место по текущему уровню зарплаты и 69 место по динамике роста дохода за год.
На данный момент средняя зарплата, которую могут заработать жители Псковской области, выросла до уровня 51,4 тысячи рублей. В общероссийском рейтинге по уровню предлагаемого дохода регион оказался на 73 месте, заняв последнее место по уровню среднего дохода среди регионов СЗФО. Первое место по уровню зарплаты в стране сейчас занимает Чукотка, здесь компании готовы платить более 127 тысяч рублей. На втором месте – Магаданская область (111 тысяч), на третьем – ЯНАО (98,4 тысячи рублей).
Топ регионов с наибольшей медианной зарплатой на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в рублях:
|
Регион
|
Уровень предлагаемой заплаты летом 2024 года
|
Чукотский АО
|
127785
|
Магаданская область
|
111363
|
Ямало-Ненецкий АО
|
98401
|
Забайкальский край
|
96403
|
Республика Саха (Якутия)
|
95113
|
Амурская область
|
95046
|
Москва
|
91939
|
Еврейская АО
|
90973
|
Ненецкий АО
|
85346
|
Камчатский край
|
84324
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
80480
|
Сахалинская область
|
79229
|
Московская область
|
78225
|
Республика Ингушетия
|
76453
|
Санкт-Петербург
|
76334
|
Хабаровский край
|
76147
|
Приморский край
|
74524
|
Красноярский край
|
73817
|
Республика Бурятия
|
72313
|
Республика Тыва
|
72276
При этом именно по активности роста предлагаемых зарплат Псковская область оказалась выше, обосновавшись на 69 месте. Так, за год зарплаты, которые готовы платить псковские работодатели, выросли на 36% или на 13,5 тысячи рублей: с 37,9 тысячи до 51,4 тысячи рублей.
При этом в стране есть несколько десятков регионов, где динамика более выраженная. Так, на Чукотке зарплаты год к году выросли почти на 59 тысяч рублей (до 127 тысяч рублей), в Ингушетии – на 42,7 тысячи (до 76, 4 тысячи рублей), в Забайкальском крае – на 36,5 тысячи (96,4 тысячи), в Амурской области – на 35,6 тысячи (до 95 тысяч), в НАО – на 35,3 тысячи (до 85,3 тысячи).
Топ регионов с наиболее активным ростом зарплаты на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в рублях:
|
Регион
|
На сколько выросла зарплата за год
|
Чукотский АО
|
58728
|
Республика Ингушетия
|
42724
|
Забайкальский край
|
36540
|
Амурская область
|
35612
|
Ненецкий АО
|
35397
|
Магаданская область
|
32484
|
Еврейская АО
|
31578
|
Республика Саха (Якутия)
|
30611
|
Ямало-Ненецкий АО
|
27332
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
25559
|
Камчатский край
|
24315
|
Республика Тыва
|
22932
|
Московская область
|
22862
|
Республика Бурятия
|
22521
|
Красноярский край
|
22334
|
Москва
|
21940
|
Республика Коми
|
21515
|
Хабаровский край
|
21455
|
Республика Башкортостан
|
20650
|
Сахалинская область
|
20610
|
Белгородская область
|
19624
|
Иркутская область
|
19589
|
Брянская область
|
19471
|
Мурманская область
|
19288
|
Калужская область
|
19265
|
Чеченская республика
|
18970
|
Ленинградская область
|
18894
|
Республика Карелия
|
18769
|
Республика Татарстан
|
18304
|
Удмуртская Республика
|
18092
|
Оренбургская область
|
17929
|
Санкт-Петербург
|
17479