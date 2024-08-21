Экономика

«Единая Россия» вместе с кабмином начала работу над федеральным бюджетом

«Единая Россия» вместе с кабмином начала работу над федеральным бюджетом, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской региональном отделение партии.

Подготовку федерального бюджета на 2024-2027 годы, финансирование в нём положений народной программы «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев обсудил с федеральными министрами на заседании программной комиссии. В формировании бюджета партия принимает активное участие, отметил он.

Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача — обеспечить обороноспособность и безопасность государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Также председатель партии отметил, что «Единая Россия» продолжит работать над выполнением всех социальных обязательств перед жителями. Он подчеркнул, что «Единая Россия» с правительством выстроила эффективную систему социальной поддержки. Должна обязательно сохраниться программа социального контракта — благодаря ей сотни тысяч граждан ежегодно улучшают материальное положение. В новом бюджете должны быть предусмотрены и средства на обеспечение программы семейной ипотеки. Сегодня её могут оформить семьи с детьми в возрасте до шести лет, а также семьи, которые воспитывают несовершеннолетнего ребёнка с инвалидностью.

Особое внимание «Единая Россия» уделит реализации социальной части национальных целей развития страны, которые определил президент. Такие обязательства партия брала при подготовке народной программы.

«С коллегами из правительства определим конкретные объекты и задачи, которые в первую очередь требуют финансирования. Нужно продолжить модернизацию школ, детских садов, больниц, и поликлиник, дорог и коммунальной инфраструктуры. Средства на дальнейшую реализацию программы должны быть предусмотрены и в новом бюджете. Ежегодно расходуется порядка 60 миллиардов рублей. Мы обязательно должны программу продолжить, как и другие социальные программы», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

При работе над бюджетом он поручил партии оказать особую поддержку регионам.

«Президент поручил снизить для регионов долговую нагрузку за счёт списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и нарастить объёмы инфраструктурных кредитов с 2025 года. Надо найти и наиболее эффективные подходы к использованию уже имеющихся ресурсов, чтобы это способствовало развитию регионов и выравниванию их бюджетной обеспеченности. Проработать особые условия списания задолженности для регионов с невысокой доходной базой. Продлить действие индивидуальных программ развития регионов, в которых наиболее сложная экономическая ситуация», — указал он.

Дмитрий Медведев также отметил, что «Единая Россия» должна отчитываться о выполнении своих социальных обязательств — отметим, что только за последние полгода поправками партии их финансирование увеличилось на 165 миллиардов рублей. Председатель партии поручил врио секретаря Генсовета Владимиру Якушеву проработать комплексный отчёт о реализации народной программы вместе с членами программной комиссии, региональными отделениями и представителями всех партийных структур. В свою очередь, Владимир Якушев сообщил, что в новом бюджетном цикле к обязательствам «Единой России» добавятся новые.

«Их президент определил в Послании и национальных целях развития. "Единой России" вместе с правительством предстоит реализовать ключевые программы развития и нацпроекты — работа над ними уже идёт. Мы расширим программу капремонта школ на детсады, колледжи и техникумы. Социальную догазификацию — на СНТ. Стартует масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры», — сказал он.

Как отметил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский, формирование бюджета страны на 2025 и последующие 2026 и 2027 годы станет одним из ключевых направлений деятельности парламентариев во время осенней сессии.

«Партия "Единая Россия" ответственно подходит к выполнению социальных обязательств перед гражданами. Она последовательно решает задачи по строительству детских садов, реконструкции знаний школ, ремонту учреждений культуры, поддержке семей с детьми и совершенствованию законодательной базы в социальной сфере. По итогам программной комиссии мы видим, что этот курс будет продолжен и актуализирован в соответствии с поступающими из регионов вопросами и предложениями граждан. Важно, что партийный опыт реализации положений народной программы будет активно востребован в ходе работы над бюджетом предстоящих трех лет. Это то, что волнует людей в городах и селах и напрямую влияет на их социальное самочувствие», — сообщил Александр Козловский.