Культура

Виртуальную выставку, посвященную 85-летию Валентина Краснопевцева, открыла ЦБС Пскова

К юбилею писателя Валентина Краснопевцева Информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки подготовлена виртуальная выставка «Счастливый дар».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова, 20 октября Валентину Павловичу исполнилось бы 85 лет. Об этом человеке немного писали при жизни, всего несколько статей вышли после смерти. Но его творчество - многогранное и разнообразное - заслуживает большего внимания.

Книги Валентина Краснопевцева хорощо знакомы читателям. В его творчестве отражены и военная тематика, и история слов, и роль цвета в жизни человека. Особое внимание писатель уделял богатству и красоте русского языка.

Незаменимой можно считать его книгу-справочник «Улицы Пскова», которая дважды переиздавалась и продолжает пользоваться большим спросом. В стихах Краснопевцева отражена любовь автора к малой родине, к милым для сердца местам Псковщины.