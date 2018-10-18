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Культура

Демонстрационный парк на крепостном валу в Острове открылся на месяц раньше

19.10.2018 17:01|ПсковКомментариев: 0

В четверг, 18 октября, на историческом островке произошло важное событие в культурной жизни Острова, на месяц раньше запланированного открылся демонстрационный парк на крепостном валу. В мероприятии участвовали жители и гости города, волонтеры, представители муниципальной власти. Торжественное мероприятие открыла председатель Псковской региональной организации «Общество истории и культуры Островского уезда» Людмиле Ильичевой.

 

«Нашей организации в этом году исполняется 15 лет, - рассказала она.- Самым первым нашим делом было переиздание книги Николая Панова «Летопись г.Острова и его уезда». Отсюда и название нашей организации «Общество истории и культуры Островского уезда». За прошедшие пятнадцать лет книга стала настолько популярна, что ее сейчас не найти. Она дала старт переизданию десятков книг о нашей псковской истории. Спустя 15 лет у нас еще одно замечательное событие, которое обращает наше внимание к истории Островского уезда. Наверно, самое замечательное место в нашем уезде - это островок. Это начало парка, который станет для островичей любимым местом отдыха. А для нас началом новых, интересных преобразований не только на островке, но и в городе».
Партнерами реализованного проекта «Демонстрационный парк на крепостном валу» стали Военно-исторический музей-заповедник Псковской области, Археологический центр Псковской области, Псковский молодежный центр, ООО «Стройград», администрация Островского района, ПЖРЭУ.

Глава Островского района Дмитрий Быстров отметил, что «в этот солнечный день происходит знаковое событие для нашего города - открытие демонстрационного парка, где воссоздан макет островской крепости. Меня, как главу муниципалитета, часто спрашивают, откуда такое название «Остров». Остров - это островок, это крепость, форпост Псковской земли. Островок находился в ужасном состоянии, он зарос кустарником, бурьяном. Логическим продолжением ансамбля из мостов, музея мы хотели видеть развитие исторического центра города. Где сохранились фрагменты крепости. Приятно, что существуют такие президентские программы. Благодаря администрации региона, всем, кто участвовал в этом процессе, проект реализован. Это первый этап, надеюсь не последний. Я уверен, что демонстрационный парк на крепостном валу станет туристической точкой, которую гости нашего города будут посещать и черпать здесь исторические данные об Острове. Благодарю всех, кто к этому процессу был причастен».

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова также поздравила островский музей и всех жителей города и гостей с замечательным событием. «В последние годы, посещая островский музей, мы замечаем положительные изменения, которые в нем происходят. Логическим продолжением уже является не внутреннее наполнение музея, а создание той инфраструктуры, той площадки, где можно принимать туристов. Мы являемся партнерами в работе, которая проведена. Но особо хочется отметить, что культурный слой во время этих работ поврежден не был. Археологические исследования являются исключительной мерой и проводятся только в том случае, если другого выбора нет. В будущем, надеюсь, туристы смогут не только макеты, но и подлинные объекты посмотреть». Директор археологического центра подарила островскому музею сборник об археологии Пскова и региона, где также рассказывается об археологических изысканиях на территории Острова и района.

В финале мероприятия слово было предоставлено автору и руководителю проекта Наталье Субботе. «Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение запланированного результата в виде реального объекта. В Проекте должна быть представлена проблема, которую нужно решить, цель, задачи и результаты реализации проекта. Вот так сухо можно охарактеризовать всю работу, которая нами проделана. На самом деле реализация проекта – это как появление на свет ребёнка – от момента начала работы по проекту до сегодняшнего дня прошло ровно девять месяцев.

Конкурсная заявка была подана 21 сентября 2017 года. 22 ноября Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества подвел итоги. Победителями второго конкурса стали 2243 некоммерческие организации из всех 85 регионов страны, из них 17 НКО по Псковской области. Наша организация в том числе. В декабре между нашей организацией и ФПГ (Фонд президентских грантов) был подписан Договор.
Официально сроком начала реализации проекта было 1 марта. Но уже в январе, после окончания новогодних праздников, мы приступили к работе. В первую очередь нужно было получить необходимые согласования. С февраля наш подрядчик ООО «Стройград» начал выполнение всех основных строительных работ, предусмотренных сметой проекта.

После проведения основных работ было необходимо привести территорию парка (972 кв.м.) в порядок. В августе мы занялись этим. Была проведена очистка территории от растительности, камней и мусора.

Реализацию любого проекта, тем более такого сложного, как наш, невозможно представить без команды единомышленников. В конкурсной заявке отдельная графа была отведена именно команде проекта, тем людям, которые совместными усилиями должны выполнить все поставленные проектом задачи», - рассказала она.

Слова благодарности она адресовала всем своим помощникам, перечислив их поименно.

Волонтёрам вручили благодарности от имени председателя «Общества истории и культуры Островского уезда». Награды получили волонтеры средней школы № 7 (руководитель Ирина Смирнова), средней школы № 1 (руководитель Татьяна Мехоношина), Островского многопрофильного колледжа (руководитель Светлана Власова), Дома детского творчества (руководитель Марина Терская).

«Спасибо всем, кто хвалит или критикует проделанную нами работу, кто помогал словом и делом, спасибо всем присутствующим, что проявили интерес к итогу нашей работы. Спасибо центру культуры «Юбилейный» за помощь в проведении торжественного мероприятия»,- завершила свое выступление Наталья Суббота.

Право перерезать ленточку на открытии демонстрационного парка на крепостном валу было предоставлено Главе Островского района Дмитрию Быстрову, председателю «Общества истории и культуры Островского уезда» Людмиле Ильичевой и автору проекта Наталье Субботе. После чего главный хранитель музея Светлана Иванова провела экскурсию по территории демонстрационного парка, рассказав об истории островской крепости.

Напомним, что Островская каменная крепость XIV-XVI веков, построенная на месте деревянной, была единственной в Русском государстве крепостью, располагавшейся на природном острове, который образовывали два рукава реки Великой. Отсюда, кстати, появилось и название города. Средневековый Остров был пограничным форпостом на юге Псковской республики. Островская каменная крепость была крупнейшим военно-оборонительным сооружением Древней Руси и не раз первой встречала нападение воинственных соседей. В 1542 году внутри крепости был построен храм в честь святого Николая Чудотворца. Крепость начала разрушаться еще в XVIII веке. Последняя война – Великая Отечественная - стерла её с лица земли. Фашистские оккупанты разобрали стены крепости, переработали известняк на щебень для ремонта дорог.

Благодаря проекту, подготовленному общественной организацией «Общество истории и культуры Островского уезда» и реализованному на средства президентского гранта, расчищена заброшенная и заросшая кустарником территория бывшей крепости на островке между двумя рукавами реки Великой. В парке обустроены прогулочные дорожки, установлены скамейки для отдыха, фонари перед входом в здание исторического отдела островского музея, возведена ограда территории. «Изюминкой» парка стала клумба в виде макета средневековой крепости. Теперь гостям стали доступны для просмотра и сохранившиеся фрагменты исторического памятника. Кроме того, отсюда открывается панорамный вид на Спасо-Казанский Симанский женский монастырь, храм Николая Чудотворца и единственные транспортные цепные мосты середины XIX века, сохранившиеся в России.
Александр Федоров, фото автора

Теги: #остров
Источник: Псковская Лента Новостей
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