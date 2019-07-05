Культура

Создание музея федерального уровня даст Псковской области продвижение на международном уровне - замминистра культуры

Псковский объединенный музей-заповедник получит федеральный статус. Этот вопрос рассматривался в администрации Псковской области в пятницу, 5 июля, на рабочем совещании, которое провели первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.



Участие в обсуждении приняли председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, директор ГБУК Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Сергей Сарченков, директор ГБУК Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» Наталия Дубровская, а также представители Департамента музеев министерства культуры РФ, областных комитетов по культуре и финансам, правового управления администрации области.

Открывая рабочее совещание, первый заместитель губернатора Псковской области подчеркнула, что до принятия решения о придании объединенному музею федерального статуса была проведена большая подготовительная работа. «Нет сомнения, что это решение является правильным и позволит сохранить уникальность всех псковских исторических комплексов и музейных экспозиций, которые вошли в состав объединенного музея-заповедника. Будет создан музей нового уровня», - сказала Вера Емельянова и поблагодарила от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова министерство культуры за особое внимание, высокий уровень поддержки и содействие в решении всех рабочих вопросов.

Заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова отметила, что опыт по передаче такого количества объектов, как планируется в Псковской области, на федеральный уровень, в своем роде уникален. «Создание музея федерального уровня даст Псковской области продвижение не только на всероссийском, но и на международном уровне», - подчеркнула она.

Участники совещания договорились о том, что по линии министерства культуры будет выполнена экспертная оценка всех вошедших в новый музей объектов.

В завершение Вера Емельянова поблагодарила всех специалистов за проделанную работу по объединению Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» в единое федеральное учреждение, что позволит создать на территории Псковской области уникальное музейное объединение федерального уровня.