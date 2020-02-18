Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Подарки Для настоящих мужчин
Группа BrainStorm в Пскове
Яркий детский праздник в Kids Mall
Мужской концерт для женщин
Бесплатные советы юристов псковичам
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Культура 18.02.2020 17:297 О том, как писатель Жан-Поль Сартр тайно побывал на Псковщине 27.02.2020 12:140 Псков без кузнецов? 27.02.2020 12:010 Учреждения культуры в восьми районах Псковской области получат автоклубы 27.02.2020 10:300 Псковичи стали победителями Международного конкурса исполнителей на народных инструментах 27.02.2020 08:130 Научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» пройдет в Пскове 26.02.2020 19:241 АНО «Псковконцерт» дано поручение, чтобы сцена Зеленого театра постоянно работала
 
 
 
Самое популярное 25.02.2020 12:3911 Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста 25.02.2020 15:561 В Пскове со 2 марта автобус №11 изменит маршрут 25.02.2020 16:467 Водитель и пассажирка: история о смерти маникюрши в псковском такси 24.02.2020 11:180 Из Великого Новгорода в Псков: Стали известны подробности смертельного ДТП в Порховском районе 24.02.2020 20:540 В ДТП погибла педагог великолукской ДМШ №1 Галина Прищепа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псков без кузнецов?

27.02.2020 12:14|ПсковКомментариев: 0

Триста лет назад кузнецы составляли значительную долю в составе посадского населения Пскова. Сегодня человека этой профессии встретить гораздо сложнее, однако своей почетности она не утратила: недаром в нашем городе на территории палат у Сокольей башни (Дом Ксендза) 12 лет назад открылся историко-этнографический центр «Псковский кузнечный двор». Инициатором появления в городе такого места стала псковская кузнечная артель во главе с народным мастером Псковской области Евгением Вагиным, трагически ушедшим из жизни в феврале 2018 года.  

С уходом легендарного харизматичного Женьки, как его между собой по-прежнему называют коллеги по цеху, что-то разладилось и на Кузнечном дворе.  Одни говорят, что там отель собираются открывать, другие - про ресторан толкуют... Что же на самом деле ждет Псковский кузнечный двор? 

Год назад, в марте, в Пскове стартовали ремонтно-реставрационные работы по проекту «Музейный квартал». Его историческим центром стал наиболее известный памятник самобытного гражданского псковского зодчества XVII века - Поганкины палаты. В проект вошли ещё два памятника - здание бывшей художественно-промышленной школы имени Н. Ф. Фан-дер-Флита (1913 год) и Дом Ксёндза (XVII век). Главная цель - создание единой зоны музейно-туристического обслуживания, которая позволит использовать дополнительные площади для развёртывания выставок и экспозиций на уже действующих музейных объектах, проводить интерактивные мероприятия и обучающие семинары.

В 2017 году был проведен конкурс, а в октябре 2018 года заключен контракт с ОАО «Ренессанс – Реставрация» на выполнение ремонтно-реставрационных работ. Согласно проекту, на всех трех объектах планировалось выполнить комплексные ремонтно-реставрационные работы с восстановлением первоначального облика, благоустроить прилегающую территорию с применением различных видов покрытия, а также создать комфортные условия для посещения музейного комплекса маломобильными группами населения.

«У нас были грандиозные планы. Всю ковку по всему музейному кварталу должен был делать Евгений Вагин. Все уже было расписано. К сожалению, теперь все, что было запланировано, будет осуществляться без его участия. Очень жаль. Мы обязательно сделаем специальную экспозицию в память о нем», - говорил в феврале 2018 года и.о. директора Псковского музея заповедника Сергей Сарченков. Предполагалось, что работы будут завершены к июню 2019 года.

Был, да сплыл

Как это часто бывает, в срок все сделать не успели... Продолжение читайте в «МК в Пскове».

Теги: #реставрация #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 990 человек
27.02.2020, 12:380 Охотничьи билеты и разрешения на строительство псковичам будут выдавать в электронном виде 27.02.2020, 12:350 Полностью закончить строительство «Социального городка» в Псковском районе хотят в 2022 году 27.02.2020, 12:320 Проект ликвидации псковской городской свалки завершат в этом году 27.02.2020, 12:320 Не позднее 2 марта более 12,8 тысяч работодателей Псковской области должны сдать сведения о стаже своих работников за 2019 год
27.02.2020, 12:280 Музыкальную сказку с песочной анимацией «Лебединое озеро» покажут на Фестивале русской музыки в Пскове 27.02.2020, 12:250 Депутаты Псковской гордумы увеличили штатную численность сотрудников УГХ на две единицы 27.02.2020, 12:190 СМИ: Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров 27.02.2020, 12:190 В Пскове ветеранам вручили 178 медалей, изготовленных в честь 75-летия Победы. ФОТО
27.02.2020, 12:190 Великолукскую детскую больницу ждет ремонт 27.02.2020, 12:160 Въезд на территорию областной больницы затруднен из-за ДТП 27.02.2020, 12:120 Первый за последние 30 лет многоквартирный дом построят в Дновском районе 27.02.2020, 12:080 «Сообразим на троих»: Пресс-конференция губернатора Михаила Ведерникова
27.02.2020, 12:060 До пяти лет лишения свободы грозит мошеннику, обманувшему псковича на более чем 75 тысяч рублей 27.02.2020, 12:040 Изменения, которые позволят городским властям расплатиться с долгами 2019 года, внесены в бюджет Пскова 27.02.2020, 12:010 Учреждения культуры в восьми районах Псковской области получат автоклубы 27.02.2020, 11:550 Псковский Росреестр приглашает кадастровых инженеров на рабочую встречу
27.02.2020, 11:540 Второй детский кванториум создадут в Псковской области в этому году 27.02.2020, 11:400 Виктор Остренко: Нацпроекты - это наша общая ответственность 27.02.2020, 11:311 Не упускать шанс по изменению политики России призвал Петр Алексеенко 27.02.2020, 11:210 Спектакль «…И звали его Домино» покажет бурятский театр кукол псковским зрителям
27.02.2020, 11:190 Подобрать оптимальный налоговый режим поможет специальный онлайн-калькулятор на сайте Федеральной налоговой службы 27.02.2020, 11:170 Около 5% всех обращений в 2019 году к уполномоченному по правам человека касались вопросов деятельности органов судебной власти - Дмитрий Шахов 27.02.2020, 11:161 Вопрос общественного мнения 27.02.2020, 11:070 Более 17 тонн растительной продукции не допущены к ввозу в Псковскую область из Латвии
27.02.2020, 11:050 21 теленок вернулся в Республику Беларусь из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства 27.02.2020, 10:595 Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев продолжит работу на штатной основе 27.02.2020, 10:540 Учащийся великолукского колледжа и его безработная мать напали на магазин в деревне Плаксино 27.02.2020, 10:530 Депутаты изберут председателей новых комитетов, созданных в структуре Псковской гордумы
27.02.2020, 10:490 Госавтоинспекция призывает псковичей быть внимательными в связи с изменением дорожных условий 27.02.2020, 10:452 Утверждена новая структура Псковской городской Думы 27.02.2020, 10:450 В технопарке «Кванториум Псков» пройдет второй межрегиональный конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон» 27.02.2020, 10:390 ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что Масленица - часть нашей культуры и традиций
27.02.2020, 10:360 Больше всего друзей среди коллег на работе у медсестер, продавцов и логистов - опрос 27.02.2020, 10:350 На Масленой неделе «Прасковья Молочкова» приглашает в «Империал» за скидками 27.02.2020, 10:300 Псковичи стали победителями Международного конкурса исполнителей на народных инструментах 27.02.2020, 10:210 С минуты молчания в память о 6-й роте началась сессия Псковской гордумы
27.02.2020, 10:158 В Псковской области снимут серию видеороликов о мусоре и раздельном сборе отходов 27.02.2020, 10:130 Положение о новых комитетах рассмотрят депутаты Псковской гордумы на сегодняшней сессии 27.02.2020, 10:054 Путин рассказал об отсутствии у него двойников 27.02.2020, 09:483 Отремонтированная дорога на кладбище Орлецы в Пскове сдана в эксплуатацию
27.02.2020, 09:320 Кошка сорвала концерт классической музыки в Стамбуле 27.02.2020, 09:261 Роскачество обнаружило следы пестицидов в блинной муке 27.02.2020, 09:150 Минпромторг предложил ввести единые правила для определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь 27.02.2020, 09:031 Определена дата предварительного голосования «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области
27.02.2020, 08:530 Бесхозная постройка горела на улице Парковой в Опочке 27.02.2020, 08:452 Производители пива попросили ужесточить требования к его составу 27.02.2020, 08:450 Водитель «Ниссана» сбил девушку на пешеходном переходе в Великих Луках 27.02.2020, 08:282 Стратегическими бомбардировщиками России впервые сможет управлять женщина
27.02.2020, 08:130 Научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» пройдет в Пскове 27.02.2020, 08:010 Медицинская отрасль стала лидером по утечкам данных 27.02.2020, 07:400 Моногорода планируют спасать с помощью уплотнения 27.02.2020, 07:181 Мошенники начали использовать такси для вывода денег с банковских карт
27.02.2020, 06:593 Россияне смогут покупать пенсию 27.02.2020, 00:070 Эксперт: в Конституции РФ необходимо усилить экологическую составляющую 26.02.2020, 23:101 В суд направлено дело оскорбившего сотрудников ГИБДД экс-главы Печорского района 26.02.2020, 22:560 В Псковском районе установили мемориал воину 6-й роты Денису Зинкевичу
26.02.2020, 22:440 В Пыталовском районе «управляйка» нарушила требования по предложениям касательно энергоснабжения 26.02.2020, 22:266 Пора заканчивать дискуссию: сенатор Клинцевич поддержал поправку в Конституцию РФ о запрете на отчуждение территорий 26.02.2020, 21:580 Власти Псковской области предметно обсудили реконструкцию и развитие объектов культурного наследия 26.02.2020, 21:407 ПЛН-ТВ: Является ли Россия правопреемницей СССР?
26.02.2020, 21:301 Достойно глубокого уважения - губернатор Псковской области поблагодарил родителей, принявших детей-сирот 26.02.2020, 21:110 Псковские ученики заняли призовые места на конкурсе «Синяя птица» в Котласе 26.02.2020, 20:490 Воспитанники псковской спортшколы одержали победу на региональном турнире по боксу 26.02.2020, 20:2010 В Конституции РФ пропишут недопустимость фальсификации истории
26.02.2020, 20:021 Бразильский велосипедист объехал 68 стран и остановился в Пскове 26.02.2020, 19:5416 У прокуратуры нет претензий по изменению категории земель под строительство «Титан-Полимера» - Михаил Ведерников 26.02.2020, 19:460 В учреждениях Островского района рассматривают возможность оказания услуг осужденными 26.02.2020, 19:241 АНО «Псковконцерт» дано поручение, чтобы сцена Зеленого театра постоянно работала
26.02.2020, 19:243 Путин согласовал дату проведения голосования по поправкам к Конституции РФ 26.02.2020, 19:160 Начался прием заявок на юбилейный псковский хип-хоп фестиваль «Без_Предел 2020» 26.02.2020, 19:127 Михаил Ведерников: При поддержке правительства «Моглино» будет и дальше двигаться хорошими темпами 26.02.2020, 19:082 Почта России доставит более 140 тысяч квитанций для оплаты взносов на капитальный ремонт по всей Псковской области
26.02.2020, 19:022 Появился потенциальный инвестор, который готов построить в псковском аэропорту терминал прилета 26.02.2020, 18:486 Михаил Ведерников о некоторых чиновниках: Они иногда такого наговорят, что потом за них просто стыдно 26.02.2020, 18:470 Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Южной Кореей 26.02.2020, 18:397 У меня не было иллюзий по поводу того, в какой регион я еду работать - Михаил Ведерников
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.