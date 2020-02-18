Культура

Псков без кузнецов?

Триста лет назад кузнецы составляли значительную долю в составе посадского населения Пскова. Сегодня человека этой профессии встретить гораздо сложнее, однако своей почетности она не утратила: недаром в нашем городе на территории палат у Сокольей башни (Дом Ксендза) 12 лет назад открылся историко-этнографический центр «Псковский кузнечный двор». Инициатором появления в городе такого места стала псковская кузнечная артель во главе с народным мастером Псковской области Евгением Вагиным, трагически ушедшим из жизни в феврале 2018 года.

С уходом легендарного харизматичного Женьки, как его между собой по-прежнему называют коллеги по цеху, что-то разладилось и на Кузнечном дворе. Одни говорят, что там отель собираются открывать, другие - про ресторан толкуют... Что же на самом деле ждет Псковский кузнечный двор?

Год назад, в марте, в Пскове стартовали ремонтно-реставрационные работы по проекту «Музейный квартал». Его историческим центром стал наиболее известный памятник самобытного гражданского псковского зодчества XVII века - Поганкины палаты. В проект вошли ещё два памятника - здание бывшей художественно-промышленной школы имени Н. Ф. Фан-дер-Флита (1913 год) и Дом Ксёндза (XVII век). Главная цель - создание единой зоны музейно-туристического обслуживания, которая позволит использовать дополнительные площади для развёртывания выставок и экспозиций на уже действующих музейных объектах, проводить интерактивные мероприятия и обучающие семинары.

В 2017 году был проведен конкурс, а в октябре 2018 года заключен контракт с ОАО «Ренессанс – Реставрация» на выполнение ремонтно-реставрационных работ. Согласно проекту, на всех трех объектах планировалось выполнить комплексные ремонтно-реставрационные работы с восстановлением первоначального облика, благоустроить прилегающую территорию с применением различных видов покрытия, а также создать комфортные условия для посещения музейного комплекса маломобильными группами населения.

«У нас были грандиозные планы. Всю ковку по всему музейному кварталу должен был делать Евгений Вагин. Все уже было расписано. К сожалению, теперь все, что было запланировано, будет осуществляться без его участия. Очень жаль. Мы обязательно сделаем специальную экспозицию в память о нем», - говорил в феврале 2018 года и.о. директора Псковского музея заповедника Сергей Сарченков. Предполагалось, что работы будут завершены к июню 2019 года.

Был, да сплыл

Как это часто бывает, в срок все сделать не успели... Продолжение читайте в «МК в Пскове».