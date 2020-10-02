Культура

«Человеком книги» в Псковской области назван Валентин Курбатов

Литературный критик, литературовед, прозаик, член Союза писателей России, член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству, лауреат государственной премии Валентин Курбатов стал лауреатом номинации «Человек книги» в рамках областного конкурса «Псковская книга – 2019».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, награждение состоялось сегодня, 7 октября. Мероприятие проходит в регионе регулярно, на участие в 24-м конкурсе поступило более 25 заявок от типографий, издательств и авторов из разных уголков Псковской области.

Награждая Валентина Курбатов, председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева поблагодарила писателя за его неравнодушные и активность.

В ответном слове Валентин Курбатов сказал, что со смятением смотрит на события, происходящие в Беларуси и Азербайджане. По его мнению, нам показывают сценарий того, как нам придется обращаться со своим правительством. «Пока мы отворачивается от книги, добра не жди, - подчеркнул Валентин Курбатов. - Все, что у нас осталось - это слово. Слово - это то, что удерживает нас, единственная опора и надежда на спасение наше и торжество. Да здравствует русское слово!»