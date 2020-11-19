Культура

В библиотеки Пскова поступили книги о жизни после пандемии

Городские библиотеки Пскова получили в дар более ста экземпляров «ПостЭпидемии». Это сборник рассказов, в которых ведущие российские писатели-фантасты спрогнозировали варианты развития событий после пандемии коронавируса.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке, это истории, например, про детей ближайшего будущего, которым не разрешают ковырять в носу, потому что так можно занести на слизистые коронавирус, про собак, которых люди заводят только для того, чтобы иметь право на прогулку, про «игру в невидимый мяч», потому что от игры в настоящий передаётся ковид, и про бабушку, которая подкарауливает внука во дворе за мусорным контейнером, чтобы сообщить ему о бесполезности самоизоляции.

В проекте «ПостЭпидемия» приняли участие такие писатели как Вадим Панов, Сергей Лукьяненко, Андрей Мартьянов, Кирилл Бенедиктов, Андрей Лазарчук и Сергей Волков.

Как сказано на сайте проекта, «объединяет авторов одно - уверенность в том, что Россия справится с испытанием и станет сильнее. В том числе потому, что была лучше готова к подобной экстремальной ситуации».

Сборник «ПостЭпидемия» можно взять на абонементе или в читальном зале Центральной городской библиотеки Пскова (в библиотеке на Конной).

Если он понравится читателям, то авторы просят отблагодарить их денежными пожертвованиями в фонды Константина Хабенского, Чулпан Хаматовой, Нюты Федермессер, а также помощи детям-инвалидам, престарелым, бездомным, трудным подросткам, больным муковисцидозом и инсультом. Адреса всех этих благотворительных организаций перечислены на сайте проекта.