Культура

МТС Live открывает серию предновогодних концертов онлайн-перфомансом Левана Горозия

МТС запускает новый сезон интерактивных онлайн-перфомансов на своих мультимедийных платформах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, откроет предновогоднюю серию концертов Леван Горозия с презентацией нового альбома «Рассвет».

Фото: пресс-служба МТС

В специально оборудованной профессиональной студии МТС Live Леван Горозия покажет виртуальный спектакль, в основу которого лег новый альбом «Рассвет» и несколько синглов, выходивших в последние годы. Для каждой песни совместно с художниками-постановщиками артист подготовил аудиовизуальный перформанс в уникальной стилистике, который расскажет историю композиции и создаст ощущение присутствия у зрителей.

Посмотреть концерт в прямой трансляции можно будет в воскресенье 6 декабря в 19.00 по московскому времени на платформе МТС Live, в онлайн-кинотеатре МТС ТВ и в группе МТС Live ВКонтакте. Запись выступления будет доступна на МТС Live.

Фото: пресс-служба МТС

В 2020 году МТС организовала серию прямых трансляций концертов культовых российских исполнителей. На площадках МТС выступило более двадцати музыкантов и групп, в том числе: Моргенштерн, «Чайф», Anacondaz, «Каста», Вячеслав Бутусов, «Несчастный случай», «Секрет», «Пелагея», «The Hatters», «Чиж & Co», Gruppa Skryptonite, МОТ. Концерты собрали свыше 60 миллионов просмотров.

«МТС Энтертейнмент» - дочерняя компания МТС, созданная для развития проектов в сфере развлечений и управления активами компании в этом сегменте. Компания определяет стратегическое развитие активов, координирует их взаимодействие, обеспечивает развитие синергий и экосистемных эффектов. В периметр управления «МТС Энтертейнтмент» вошли в том числе билетные сервисы «Тикетлэнд» и «Пономиналу», портал и приложение «МТС Live» и другие проекты.