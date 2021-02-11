Культура

Михаил Ведерников передаст Псковской библиотеке уникальное издание

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников присоединился к акции Всемирного дня книгодарения. Об этом он сообщил в соцсети Instagram в своем традиционном еженедельном видеообращении.

Глава региона уточнил, что намерен передать Псковской областной универсальной библиотеке уникальное издание – двухтомный сборник, который содержит материалы по итогам реализации проекта «Без срока давности».

Михаил Ведерников напомнил, что 11 февраля Псковская областная универсальная библиотека присоединилась к федеральному мероприятию «Дарите книги с любовью». Суть его проста - библиотека принимает книги в дар от всех, кто желает поделиться своими любимыми произведениями или редкими изданиями.

«Я со своей стороны хочу передать библиотеке уникальное издание, которые буквально на днях поступило из Москвы. Это двухтомный сборник, который содержит материалы по итогам реализации проекта «Без срока давности». Уже по выходу он стал своего рода библиографической редкостью, потому что его тираж - всего 500 экземпляров. Здесь собрано очень большое количество действительно редких архивных рассекреченных документов, многие из которых относятся к Псковской области», - поделился губернатор.

«Это данные, которые должны быть в открытом доступе для каждого, кто интересуется историей нашей страны. Приходите, изучайте, книга стоит внимания каждого», - заключил Михаил Ведерников.