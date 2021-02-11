Михаил Ведерников передаст Псковской библиотеке уникальное издание

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников присоединился к акции Всемирного дня книгодарения. Об этом он сообщил в соцсети Instagram в своем традиционном еженедельном видеообращении.
Глава региона уточнил, что намерен передать Псковской областной универсальной библиотеке уникальное издание – двухтомный сборник, который содержит материалы по итогам реализации проекта «Без срока давности».
Михаил Ведерников напомнил, что 11 февраля Псковская областная универсальная библиотека присоединилась к федеральному мероприятию «Дарите книги с любовью». Суть его проста - библиотека принимает книги в дар от всех, кто желает поделиться своими любимыми произведениями или редкими изданиями.
«Это данные, которые должны быть в открытом доступе для каждого, кто интересуется историей нашей страны. Приходите, изучайте, книга стоит внимания каждого», - заключил Михаил Ведерников.