Псковичей приглашают на лекцию «Житие Александра Невского глазами самовидцев»

Центральная городская библиотека приглашает псковичей на открытую лекцию доктора филологических наук Валентины Охотниковой «Житие Александра Невского глазами самовидцев» 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.
Лектор расскажет о своем переводе «Жития Александра Невского» на современный русский язык и сложных исследованиях древнерусских текстов. Как сообщают организаторы, лекция откроет масштабную программу Центральной городской библиотеки «Александр Невский – имя России», посвященную 800-летию со дня рождения князя.. В программе ожидаются чтения, презентации книг, художественные выставки и молодежные флэшмобы.
«Житие Александра Невского», написанное вскоре после смерти князя в 80-е годы 13 века, создает образ правителя, защитника своего Отечества. «Повести о житии и о храбрости благовернаго и великаго князя Александра» — рассказ о жизни, главным содержанием которой явились подвиги «храбрости». Основу жития Александра Невского составляют две воинские повести о битве на Неве и на Чудском озере. Составление «Жития Александра Невского» связывают с именами Дмитрия Александровича, сына Александра Невского, и митрополита Кирилла, с монастырем Рождества Богородицы во Владимире, где было погребено тело князя. Там в XIII веке началось почитание князя как святого и возникла первая редакция его жития, которая вошла в состав Лаврентьевской и Второй Псковской летописей.
«От датировки "Жития Александра Невского" датировали и "Повесть о Довмонте" более поздним временем, концом XV века. Мне пришлось разбираться в хитросплетениях разных редакций "Жития Александра Невского" и редакций текстов "Повесть о Довмонте", чтобы сделать достаточно убедительный и еще никем не оспоренный вывод на основе сравнительного анализа текста о Довмонте с псковскими летописями и "Житием Александра Невского" разных редакций. Была проделана сложная, занудная и кропотливая работа, но очень интересная, в которой можно увидеть движение текста от первой редакции к последней», - рассказала Валентина Охотникова.
Лекция начнется в 14:30.